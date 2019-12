CPA Canada Tendances conjoncturelles : Les dirigeants d'entreprise incertains quant aux perspectives économiques

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Selon un nouveau sondage mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), les dirigeants d'entreprise sont tout autant optimistes que pessimistes en ce qui concerne l'économie.

Parmi les comptables professionnels occupant des postes de direction interrogés dans le cadre du plus récent sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T3 2019), autant se disent optimistes (28 %) que pessimistes à l'égard de la performance de l'économie canadienne au cours des 12 prochains mois. La plupart des répondants préfèrent toutefois ne pas se positionner, 44 % se disant ni optimistes ni pessimistes.

Par rapport au deuxième trimestre de l'année, l'optimisme a reculé et le pessimisme a progressé, les deux se situant alors respectivement à 31 % et à 24 %.

Le sondage a été réalisé peu de temps après l'élection fédérale d'octobre 2019. Soulignons d'ailleurs que 10 % des dirigeants d'entreprise interrogés ont indiqué que le contexte de gouvernement minoritaire était le principal obstacle à la croissance de l'économie du pays.

Il s'agit du cinquième obstacle en ordre d'importance cité par les répondants, après l'incertitude qui plane sur l'économie canadienne (15 %) ainsi que le sentiment de protectionnisme commercial aux États-Unis, la situation économique de nos voisins du Sud et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée (tous cités par 11 % des répondants).

« Il n'est pas surprenant que les dirigeants d'entreprise restent dans l'expectative, remarque Joy Thomas, présidente et chef de la direction de CPA Canada. Il y a beaucoup d'éléments en jeu, dont la présence d'un gouvernement minoritaire à la tête du pays et les soubresauts économiques possibles, que ce soit ici ou ailleurs, notamment en ce qui a trait au commerce international. »

Constatations sur l'entreprise des répondants

Près de la moitié des répondants (48 %) sont optimistes quant aux perspectives de leur entreprise pour les 12 prochains mois (18 % se disent pessimistes, et 33 % sont plutôt neutres). En ce qui concerne la prochaine année, 66 % des répondants prévoient une hausse du chiffre d'affaires de leur entreprise, 59 %, une hausse du bénéfice, et 45 %, une augmentation du nombre d'employés.

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage commandé par CPA Canada et mené par Nielsen. Il fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Le rapport du troisième trimestre de 2019 est le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 386 personnes sur les 3 903 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Le taux de réponse a été de 13,7 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±4,9 %, au niveau de confiance de 95 %. Plus d'informations sur le calcul du taux de réponse sont disponibles dans le document d'information du sondage. Le sondage a été mené du 31 octobre au 17 novembre 2019, plus tard qu'habituellement pour le troisième trimestre afin de recueillir l'opinion des répondants après la période électorale.

Pour en savoir plus, consultez le document d'information à cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT32019.

