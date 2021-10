TORONTO, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l'une des 13 organisations comptables du monde entier qui s'engagent publiquement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et à proposer à leurs membres des outils pour prendre le virage vers la carboneutralité.

Les répercussions des changements climatiques se font déjà sentir partout dans le monde; la prochaine décennie sera déterminante pour en limiter les conséquences. Les changements climatiques pourraient entraîner d'importantes séquelles économiques, touchant la production, la stabilité financière, le niveau de vie et l'emploi. Même la cohésion sociale et la stabilité politique pourraient en subir les contrecoups, sans compter que l'environnement naturel dont nous dépendons pourrait se dégrader encore davantage.

« Nous sommes heureux de prendre cet engagement de concert avec d'autres organisations comptables du monde », a précisé Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. « Il est essentiel de faire preuve de détermination et de leadership, au sein de nos propres organisations, pour gagner la confiance des entreprises et des autres parties prenantes et leur fournir des orientations éclairées qui les aideront à avancer vers la carboneutralité. »

L'engagement envers la carboneutralité émane des membres du Réseau des organisations comptables de l'Association pour la comptabilité durable (ACD) du prince de Galles, qui représentent plus de 2,5 millions de comptables à l'échelle du monde.

« Notre profession joue un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques, mais de nombreux comptables professionnels ne savent pas par où commencer », explique Jessica Fries, présidente-directrice générale de l'ACD. « En s'engageant à réduire leurs émissions de GES pour devenir carboneutres, les principales organisations professionnelles qui signent la déclaration d'appui à la carboneutralité du Réseau des organisations comptables soulignent l'importance de l'action et indiquent qu'elles aideront leurs membres à agir. »

Les comptables ont deux grandes raisons de se préoccuper des changements climatiques. D'une part, ces changements constituent un risque économique, que les comptables du monde entier doivent prendre en considération. D'autre part, les comptables professionnels ont la responsabilité d'agir dans l'intérêt public. Et pour beaucoup, cette responsabilité suppose qu'on aide les organisations à réagir devant les changements climatiques.

À l'égard des changements climatiques, les comptables sont bien placés pour jouer un rôle actif et vital dans la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation, au sein de leur propre organisation et de celle de leurs clients. Les comptables professionnels sont également des acteurs clés dans l'élaboration de cadres qui viendront orienter les politiques et la réglementation, de manière à ménager une transition ordonnée vers une économie carboneutre.

« Grâce à cette armée de comptables, les entités de tous les secteurs de l'économie, quelle que soit leur envergure, pourront se doter des connaissances et des compétences voulues pour bâtir un avenir durable », a conclu Mme Fries.

