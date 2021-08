TORONTO, le 13 août 2021 /CNW/ - Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) félicite les 722 candidats qui ont réussi à l'Examen final commun (EFC) de mai.

« Ces personnes ambitieuses et pleines de talent ont franchi une étape majeure dans leur cheminement vers l'admission dans la profession canadienne de CPA », a déclaré Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. « Nous saluons leur réalisation remarquable, tout particulièrement à la lumière des défis qu'ils ont dû relever pour se préparer à cet examen complexe et le réussir en pleine pandémie. »

L'EFC, qui se déroule sur trois jours, constitue une étape cruciale du programme d'agrément de la profession et vise à évaluer les connaissances, le jugement et l'éthique des candidats. Pour être admis dans la profession, les candidats doivent démontrer, dans le cadre de leur programme de formation, de leur stage et des évaluations, leur maîtrise de toute une gamme de compétences.

« Comme c'était le cas à l'EFC précédent, en septembre 2020, il fallait assurer la sécurité des candidats, du personnel et des bénévoles dans un contexte de pandémie tout en préservant l'intégrité de l'examen », a spécifié M. St-Jean.

Pour que les consignes de santé publique en vigueur dans chaque province et territoire soient respectées, chaque candidat a fait l'examen dans sa propre chambre d'hôtel.

Après la tenue de chaque EFC, la profession récompense les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats. Pour l'EFC de mai 2021, la médaille d'or du Gouverneur général, décernée au candidat qui a obtenu le meilleur résultat au Canada, est remise à Kamille Español, de Ovintiv Inc. à Calgary, en Alberta. En plus de la médaille, elle recevra un prix de 5 000 $.

Mme Español a abordé l'examen avec calme : « Nous avons tendance à nous mettre beaucoup de pression sur les épaules, dit-elle, mais il faut accepter l'idée qu'il est impossible d'absolument tout savoir. Dites-vous que vous vous êtes préparé du mieux que vous le pouviez. Et, au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne savez pas, pensez à toutes les connaissances que vous possédez déjà. C'est essentiellement ce qui m'a permis de rester calme pendant les trois jours de l'EFC. »

Une médaille d'or (ainsi qu'un prix de 2 500 $) pour le meilleur résultat dans la région de l'Atlantique a aussi été décernée par CPA Canada à Tanisha Welcher, de l'Agence du revenu du Canada à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour voir la liste complète des candidats inscrits au Tableau d'honneur, consulter la page cpacanada.ca/Tableau d'honneur de l'EFC.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca.

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél. : 416-204-3941, Cell. : 647-922-7339, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.cpacanada.ca/fr