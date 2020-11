Malgré la pandémie, les Canadiens projettent de dépenser à peu près le même montant que l'année dernière en cadeaux

TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - La prochaine période des Fêtes sera différente, compte tenu de la situation que nous vivons. Mais, pandémie ou pas, le dernier Sondage sur les dépenses des Fêtes de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) nous apprend que 37 % des Canadiens ont mis de l'argent de côté pour gâter les leurs en 2020, soit un pourcentage semblable à celui de l'an passé (39 %).

Même si 29 % des personnes interrogées prévoient de moins dépenser cette année, en raison de la pandémie, tout indique que les Canadiens vont quand même s'échanger des cadeaux. Le montant moyen projeté des dépenses du temps des Fêtes s'établit cette année à 588 $, soit un peu plus que les 583 $ mentionnés dans notre sondage de 2019.

Achats en ligne ou en personne?

En 2020, la façon dont les gens entendent faire leurs achats des Fêtes a changé de façon notable. Si les achats en ligne ont connu une tendance à la hausse ces dernières années, il semble que la pandémie ait sensiblement renforcé cette tendance.

« Pour beaucoup d'entre nous, les Fêtes sont traditionnellement synonymes de soldes importants, dans une fébrile atmosphère de centres commerciaux bondés », explique Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « L'année dernière, 45 % des consommateurs sondés projetaient de faire la majeure partie de leurs achats des Fêtes dans des magasins classiques. Quand nous avons mené ce sondage, en octobre, seulement 30 % d'entre eux prévoyaient de faire le gros de leurs achats de cadeaux en magasin. Or, compte tenu du nombre croissant de cas de COVID-19 dans de nombreuses régions du pays, ce pourcentage est peut-être moins élevé encore. »

Le sondage montre aussi que 33 % des répondants feront la majeure partie de leurs achats de cadeaux en ligne, contre moins de 20 % l'année dernière. Par ailleurs, les Canadiens s'intéressent encore beaucoup aux soldes : 58 % des personnes sondées (contre 63 % en 2019) ont l'intention de faire des achats pendant les jours de soldes importants tels que le Vendredi fou, le Cyberlundi et l'Après-Noël.

Moins de déplacements et de réceptions au programme

Selon les restrictions qui seront en vigueur pendant les Fêtes, les déplacements et les réceptions pourraient bien être hors de question pour un grand nombre de Canadiens, cette année. Les répondants sont nombreux à penser qu'ils éviteront de se déplacer pendant cette période. En fait, le tiers d'entre eux n'entrevoient pas de dépenses de cet ordre, et 38 % pensent qu'ils y consacreront moins de 200 $. Pour ce qui est des dépenses associées aux réceptions, 13 % des sondés prévoient de ne rien dépenser du tout cette année, ce qui représente une part importante de la proportion de 59 % des répondants qui entrevoient que leurs dépenses à ce poste seront de moins de 200 $.

Autres constatations :

82 % des personnes sondées entendent faire un don à un organisme de charité pendant le temps des Fêtes, un pourcentage quasi inchangé par rapport à l'an passé.

47 % des répondants affirment s'être fixé un budget pour les cadeaux, un pourcentage inférieur à celui observé en 2019 (56 %).

Près de 8 répondants sur 10 (78 %) s'attendent à respecter leur budget cadeaux.

Tout comme au sondage de l'année dernière, 48 % des répondants disent ressentir habituellement un surcroît de stress dans le temps des Fêtes.

Le tiers des personnes sondées se disent enthousiastes à propos des prochaines fêtes de fin d'année; 41 % se disent neutres, et 27 % entrevoient cette période avec bien peu d'enthousiasme.

Pour en savoir plus sur les habitudes et les intentions de dépenses des Canadiens pour les Fêtes, rendez-vous au cpacanada.ca/depensesdesFetes.

Méthodologie

Le Sondage sur les dépenses des Fêtes de CPA Canada édition 2020 a été réalisé entre le 1er et le 6 octobre 2020 par Nielsen, au moyen d'un questionnaire Web auprès d'un échantillon aléatoire de 2 004 Canadiens de 18 ans ou plus faisant partie du panel en ligne de la maison de sondage. Vous trouverez un document d'information sur le sondage à cpacanada.ca/depensesdesFetes.

