TORONTO, le 12 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, 1 640 candidates et candidats ont appris la bonne nouvelle de leur réussite à l'Examen final commun (EFC) de mai. Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) les félicite pour cette réalisation, qui représente un jalon important de leur cheminement professionnel.

« Vous pouvez être fiers de cette réalisation, car la profession ouvre mille possibilités », a déclaré Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada. « Quel bon moment pour devenir CPA : de nos jours, les enjeux de durabilité, de gouvernance des données et de technologie donnent aux comptables professionnels de multiples occasions d'exceller. »

L'EFC, qui se déroule sur trois jours, vise à évaluer les compétences, les connaissances et le jugement des CPA de demain. C'est une étape cruciale du programme d'agrément. Pour être admis à la profession, les candidates et les candidats doivent démontrer, dans le cadre de leur programme de formation, de leur stage et des évaluations, leur maîtrise de toute une gamme de compétences.

En plus de souligner la réussite à l'EFC, la profession récompense, comme à son habitude, les personnes qui ont obtenu les meilleurs résultats. Ce printemps, le meilleur résultat au Canada a été obtenu par Lixian Cao, de KPMG à Saskatoon, en Saskatchewan. Cet exploit lui vaut la médaille d'or du Gouverneur général de mai 2022 ainsi qu'un prix en argent de 5 000 $.

« Je suis ravi et très honoré de recevoir ce prix. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pendant ma préparation à cet examen », a déclaré le lauréat.

Une médaille d'or pour le meilleur résultat régional, accompagnée d'un prix de 2 500 $, a aussi été décernée aux personnes suivantes :

Région de l'Atlantique : Daphne Ward , qui travaille chez Newfound Mechanical à St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

, qui travaille chez Newfound Mechanical à (Terre-Neuve-et- ) Ontario (candidats ex æquo) :

- Melanie Jagroop , qui travaille chez Vins Arterra Canada à Mississauga

- James (Jake) Pamic , qui travaille à l'Association canadienne des paiements à Ottawa

(candidats ex æquo) : - , qui travaille chez Vins Arterra Canada à - , qui travaille à l'Association canadienne des paiements à Québec : Julie Charbonneau Carruthers , qui travaille chez Deloitte à Montréal

Pour voir la liste complète des lauréates et lauréats au Tableau d'honneur, consultez la page cpacanada.ca/TableaudhonneurEFC.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

