Cozey agrandit son offre avec des tables

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Cozey, la première marque de divan-en-boîtes au Canada, diversifie son offre avec le lancement de ses nouvelles tables. L'entreprise en pleine croissance a annoncé aujourd'hui trois modèles de tables innovantes : une table basse modulaire au plateau levant, deux modèles de meubles multimédia modulaires et une table d'appoint à la hauteur réglable.

Découvrez les nouvelles collections de tables Cozey. Table Basse Stella - 2 unités - 420$ (Groupe CNW/Cozey inc.) Table Ajustable Solis - Solstice - 180$ (Groupe CNW/Cozey inc.) Meuble Multimédia Stella - 3 unités - 475$ (Groupe CNW/Cozey inc.) Table Basse Stella - 3 Unités - 630$ (Groupe CNW/Cozey inc.)

La commodité, l'élégance et l'accessibilité étant au cœur de ses produits, l'aménagement du salon en entier est une priorité pour la jeune entreprise montréalaise. Les tables étaient ainsi la prochaine étape logique. "Nous travaillons sur ces trois produits depuis plus d'un an", affirme Frédéric Aubé, PDG et fondateur de Cozey. "Notre clientèle est notre priorité depuis le départ et nous sommes revenus aux bases du salon afin de répondre à leurs besoins quotidiens. Nous avons ensuite travaillé sur l'élégance du design et sur le prix pour avoir la certitude d'offrir le meilleur rapport qualité-prix du marché." Et c'est bien ce qu'ils ont fait. La table d'appoint en acier est affichée à 180$, l'unité multimédia à 145$ et la table basse au plateau levant commence à 210$. "Un produit avec la qualité et l'innovation que nous offrons? Aucune offre ne nous fait concurrence."

Selon Marjorie Lebreux, designer de produits chez Cozey, les client·es sont toujours la priorité lors de la conception de nouveaux produits. "Nous apportons une solution aux problèmes de notre clientèle avec des designs innovants. Nous fabriquons des meubles pratiques qu'elle peut utiliser au quotidien : ils sont faciles à monter et s'adaptent à l'évolution des besoins au fil du temps. Toutes ces caractéristiques fonctionnelles sont intégrées à un design des plus élégants." Le lancement des tables a été le premier projet de Marjorie lorsqu'elle a rejoint l'équipe de Cozey en septembre 2021.

La collection Stella, qui comprend la table basse et le meuble multimédia, est entièrement modulaire, ce qui signifie qu'il est possible d'ajouter des modules au fil du temps. Le plateau de la table basse se soulève et se verrouille en place afin de permettre aux client·es de travailler ou de manger dessus. Elle offre également un espace de rangement entre les plateaux supérieur et inférieur. Lors de l'assemblage d'une table basse à plusieurs modules, il est possible de configurer chacun des plateaux de manière à ce qu'ils se soulèvent dans des directions différentes. L'unité multimédia est offerte avec ou sans porte pour des options de rangement accessibles, tout en restant élégantes. Pour sa part, la collection Solis est fabriquée en acier industriel et offre un levier fonctionnel qui règle la hauteur en fonction de l'utilisation désirée. La polyvalence est un synonyme de ces trois tables. Comme tous les produits Cozey, elles sont expédiées gratuitement dans toutes les provinces canadiennes et sont garanties 5 ans.

Au cours des prochains mois et années, Cozey prévoit lancer d'autres collections de meubles et d'étendre son offre à plusieurs autres pièces de la maison. Bien que rien n'ait été divulgué jusqu'à présent, vous pouvez vous attendre à ce que Cozey offre des meubles pratiques, modernes et abordables, un service clientèle personnalisé ainsi qu'une expérience client extraordinaire. L'avenir est prometteur pour cette jeune entreprise, et ce n'est qu'un début.

