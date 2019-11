Cox Automotive Canada lance MUV.IT, la plateforme d'encan numérique

« Comme MUV.IT amalgame en toute transparence les efficaces et réputés produits offerts par Manheim, NextGear Capital, Ready Logistics et Kelley Blue Book, Cox Automotive propose dorénavant la suite d'outils et de services la plus complète du marché », se félicite Jerome Dwight, Vice-Président, Solutions d'Inventaire et Financement chez Cox Automotive Canada. « Nous offrons aux commerçants automobiles de toute taille et de partout au pays, un nouveau canal d'achat et de vente de véhicules, actif 24 heures par jour ».

Alors que les plateformes numériques de revente automobile continuent à gagner en popularité au Canada, MUV.IT tire profit de toute l'étendue des services et de la réputation des encans physiques de Manheim, pour offrir un avantage concurrentiel à tous les marchands et concessionnaires. MUV.IT propose des milliers de véhicules, d'un océan à l'autre, et un débit ininterrompu de nouvelles offres ajoutées quotidiennement par des commerçants, des manufacturiers et des gestionnaires de flottes. Notre objectif: offrir une sélection digne de la réputation Manheim, en quelques clics.

La combinaison de MUV.IT et PAVE donne accès à un processus intégré d'inspection automobile et de création automatique de déclarations : détection automatisée des dommages, procédure assistée de capture de photos et mise en ligne d'annonces. MUV.IT procure une expérience d'utilisateur uniforme et cohérente, afin qu'il soit plus facile que jamais d'acheter ou de vendre plus de véhicules, en toute confiance.

S'appuyant sur la capacité éprouvée de Manheim à offrir des solutions intégrées et sur nos 70 années d'expertise en automobile, MUV.IT permet aux marchands et aux concessionnaires automobiles d'aisément et rapidement trouver le véhicule qu'il leur faut, le financer et le transporter, en une seule transaction, 24 heures par jour.

Voici les principaux avantages de MUV.IT, pour les acheteurs:

Accès à une grande diversité de canaux de vente, pour trouver un modèle bien précis;

Accès à tous les services automobiles Manheim: arbitrage, PayezEnLigne, inspections et transport;

Transparence et informations complètes sur tous les véhicules offerts, grâce à la plateforme d'inspection intelligente PAVE;

Des données de vente sur les valeurs de véhicules à l'encan les plus précises au pays, propulsées par Kelley Blue Book , ce qui permet de miser juste et de suivre la dynamique des prix du marché;

, ce qui permet de miser juste et de suivre la dynamique des prix du marché; Les acheteurs peuvent miser, acheter, payer et commander le transport pour tous les véhicules offerts, depuis le confort de leur bureau ou même sur leur téléphone;

Voici les principaux avantages de MUV.IT, pour les vendeurs:

PAVE inspecte les véhicules à l'aide de notre fonctionnalité exclusive de détection des dommages et créer une déclaration en quelques minutes en suivant une procédure intuitive et structurée;

Plus de visibilité sur les véhicules qu'ils ont déplacés vers l'un des emplacements Manheim, depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile;

Flexibilité de diffuser ses annonces sur plusieurs canaux numériques, afin de cibler les « bons » acheteurs et de maximiser la valeur obtenue;

Accès à tous les services auxiliaires de Manheim avec un soutien direct, pour accélérer la mise en marché et surtout, la vente;

Soutien d'une équipe des ventes expérimentée, qui peut négocier pour vous les offres reçues sur vos véhicules, qu'elles proviennent d'internet ou des lignes d'encan, partout au Canada , afin de vous aider à conclure plus de ventes, plus rapidement.

Pour en savoir plus sur les encans numériques MUV.IT pour commerçants automobiles offerts par Cox Automotive Canada, veuillez visiter le site muvitcanada.com.

À propos de Manheim Canada

Manheim Canada fait partie de Manheim, premier fournisseur mondial de services de revente de véhicules depuis plus de 70 ans. Avec ses sites d'encans d'Halifax, de Moncton, de Montréal, de Toronto, d'Edmonton et de Vancouver, ainsi que son site d'encans en ligne MUV.IT accessible en tout temps, Manheim Canada propose chaque mois plus de 30 encans physiques et en ligne. Manheim met en contact les vendeurs et les acheteurs de véhicules d'occasion par l'intermédiaire du plus important marché de vente de véhicules d'occasion en gros au monde. Nous aidons les commerçants automobiles et autres clients commerciaux à obtenir des résultats probants, en leur donnant accès à de nombreux canaux de vente, à des services d'analyse de données, à des services d'inspection, à du financement, à des services de transport et de protection à l'achat, à des produits mobiles et à des solutions intégrées. Tous les détails à manheim.ca.

À propos de Cox Automotive Canada

Cox Automotive transforme la façon dont les gens achètent, vendent et possèdent des véhicules, grâce à des solutions de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de commerce électronique de premier plan, pour les consommateurs, les commerçants automobiles, les manufacturiers et l'ensemble de l'écosystème automobile dans le monde entier. Au Canada, la famille Cox Automotive regroupe les marques suivantes: Dealer.comMD, DealertrackMD, Kelley Blue BookMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD et XtimeMD, ainsi que plusieurs autres marques dans d'autres pays. La société mère compte 34 000 membres au sein de son équipe, répartie dans plus de 220 emplacements, et est partenaire de plus de 50 000 commerçants automobiles, de même que de la plupart des grands manufacturiers automobiles. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises, Inc., en affaires depuis 120 ans et qui dessert l'industrie automobile depuis 1926. Son chiffre d'affaires dépasse 20 milliards de dollars et compte environ 55 000 employés. Les autres principales filiales de Cox Enterprises comprennent Cox Communications et Cox Media Group. Tous les détails sur Cox Automotive Canada à coxautoinc.ca.

