COVID-19 - Une aide financière supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants

QUÉBEC, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, annoncent une nouvelle aide financière destinée aux restaurants pour atténuer les conséquences de la fermeture des salles à manger depuis le 31 décembre 2021 à 17 h.

Les restaurants qui bénéficient d'une contribution financière dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) sont admissibles à une contribution non remboursable supplémentaire d'un montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les coûts des articles périssables non utilisés.

« Les règles sanitaires ont frappé fort dans le secteur de la restauration. Ce soutien financier additionnel permettra de couvrir des frais engagés pour des produits périssables en prévision de la période achalandée des Fêtes. Si ce n'est pas déjà fait, j'invite les restaurateurs qui vont bénéficier de cette aide à distribuer, dans différentes banques alimentaires, les denrées non périmées afin que les personnes dans le besoin puissent en profiter. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Avec la fermeture des salles à manger, il est important d'offrir à nos restaurateurs le soutien financier dont ils ont besoin afin de couvrir les pertes alimentaires occasionnées par les nouvelles restrictions. Notre gouvernement demeure à leur écoute et fait preuve de flexibilité. On va continuer d'être présents pour les appuyer en fonction de l'évolution de la pandémie et des mesures sanitaires. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

Les Québécois peuvent également bénéficier de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, un nouveau programme fédéral à l'intention des individus ayant perdu leur emploi suivant une directive de confinement, ou encore de l'assurance emploi.

L'AERAM s'adresse aux entreprises bénéficiant du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) ou du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). Elle permet aux établissements visés par des ordres de fermeture d'obtenir un pardon de prêt pouvant aller jusqu'à 15 000 $ par mois (maximum de 80 % du montant du prêt accordé) afin de payer certains frais fixes admissibles :

les taxes municipales et scolaires;



le loyer;



les intérêts payés sur les prêts hypothécaires;



les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz);



les assurances;



les frais de télécommunication;



les permis et les frais d'association.

Le PAUPME vise à soutenir, par le biais de prêts d'un montant de moins de 50 000 $, le fonds de roulement des PME ayant des besoins de liquidités afin qu'elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités.

Le PACTE appuie, par l'entremise de prêts ou de garanties de prêt d'un montant minimal de 50 000 $, le fonds de roulement des entreprises afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités.

Le gouvernement du Québec a lancé l'Opération main-d'œuvre pour remédier à la pénurie de travailleurs. Cette offensive majeure mise sur l'attraction, la formation et la requalification de 170 000 personnes sur le marché du travail. En tout, 3,9 milliards de dollars, dont 2,9 milliards de crédits additionnels, seront investis pour la mise en place d'une série de mesures phares dans six domaines d'activité.

