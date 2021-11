COVID-19 : Un autre recul de François Legault sur la vaccination

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que François Legault a déclaré le 7 septembre qu'il ne laisserait pas sa mère se faire soigner par du personnel non vacciné, aujourd'hui le gouvernement caquiste fait volte-face et rejette l'idée de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé. « Comment sommes-nous supposés le croire après ça? » s'est exclamé la cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade,

Cette mesure avait pour but de protéger la population et plus particulièrement les patients dans nos établissements de santé. Aujourd'hui il tourne le dos aux 79,4% de Québécois vaccinés qui ont fait leur part et qui vivent toujours les conséquences de ce virus.

La mesure avait été validée par la santé publique qui doit prendre compte de l'ensemble des bénéfices et inconvénients dans la mise en place de ces mesures, dont la pénurie de personnel dans le réseau. L'annonce d'aujourd'hui est donc clairement un choix politique qui démontre que le gouvernement a baissé les bras devant les récalcitrants et les complotistes.

Il était évident après le report de la date que la CAQ ne désirait pas aller de l'avant avec cette mesure alors que François Legault s'était engagé à la mettre en place. Les promesses creuses de la CAQ face à la vaccination obligatoire nous démontrent clairement qu'ils ont été incapables de mettre en place des mesures fortes qui permettent la vaccination d'un plus grand nombre d'employés.

La cheffe de l'opposition officielle a déclaré : « Encore une fois, François Legault nous prouve qu'il n'est pas capable de faire face à la musique. Ce recul est injustifiable et la CAQ aurait dû agir dès le mois de janvier lorsque nous avions demandé la mise en place de cette mesure. Comment pouvons-nous le croire maintenant. »

