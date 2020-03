COVID-19 - RIDEAU demande à tous ses membres de suspendre leurs activités de diffusion

MONTRÉAL, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la publication du communiqué de presse du ministère de la Culture et des Communications, l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU demande à tous ses membres de suspendre leurs activités de diffusion dès maintenant, et ce, pour une période de 30 jours.

« Nous faisons actuellement face à une situation sans précédent dans l'histoire récente du Québec. Ce chiffre de 250 personnes et plus créait beaucoup d'incertitude et de pression sur nos membres avec de plus petites structures. Pour nous, c'était la bonne chose à faire » mentionne Julie-Anne Richard, directrice générale de l'Association.

RIDEAU restera en contact étroit avec le ministère dans les jours qui viennent afin d'en savoir davantage sur les mesures mises en place pour soutenir le secteur.

Nous invitons la population qui aurait des billets de spectacle à faire preuve de patience et à ne pas inonder les billetteries des théâtres ni les services à la clientèle le temps que les équipes des lieux de diffusion évaluent la situation et les mesures à mettre en place auprès de leur clientèle.

À PROPOS DE RIDEAU

Fondée en 1978, RIDEAU -- l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles travaille au développement et à la reconnaissance du secteur d'activité de ses membres ainsi qu'à la promotion de leurs besoins, droits et intérêts. Ses membres, dont les activités visent à favoriser l'accès de la population à une offre artistique diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le territoire québécois et en francophonie canadienne.

RIDEAU c'est 170 membres, 350 salles de spectacles et festivals, des réseaux sur tout le territoire, 14 000 représentations de spectacles et 3,5 millions de spectateurs annuellement.

Marie-Line Gagné, Coordonnatrice des communications | RIDEAU, 514 677-6897

