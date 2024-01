MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Suite au jugement rendu par l'honorable Donald Bisson, j.c.s., autorisant l'exercice d'une action collective contre 118 CHSLD publics ayant connu une éclosion majeure de COVID-19 dans les deux premières vagues de la pandémie ayant frappé le Québec en 2020 et 2021, le représentant de groupe, monsieur Jean-Pierre Daubois, réagira ce matin. Son avocat, Me Patrick Martin-Ménard, expliquera les prochaines étapes de l'action collective.

Date et heure : 23 janvier 2024, 11h00

Adresse : 4950 rue Hochelaga, Montréal QC

Le jugement est disponible sur le site Internet de Ménard, Martin Avocats ou sur demande ([email protected])

English comments will be available.

