MONTRÉAL, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSX-V: SPS.A) fait le point sur les impacts de la pandémie de la COVID-19 et annonce le report de la divulgation des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020.

Mise à jour des événements récents

Depuis le 15 juin dernier, la Société a procédé à la réouverture graduelle des salles à manger et terrasses des restaurants La Cage - Brasserie sportive, lesquelles étaient fermées depuis le 25 mars 2020. Les sites actuellement en opérations sont identifiés sur le site web au www.cage.ca. Dans la majorité des établissements, les heures d'ouverture sont pour le moment réduites aux soirs seulement, soit de 16 h à 22 h. De multiples mesures ont été longuement réfléchies et mises en place par les équipes d'opérations et de ressources humaines afin d'offrir une expérience divertissante à la clientèle dans un environnement sécuritaire, en respectant toutes les mesures de distanciation sociales impératives dans le contexte de la pandémie en vigueur.

« Nous sommes très heureux de recevoir à nouveau nos clients dans la plupart de nos salles à manger. Les protocoles rigoureux que nous avons mis en place nous permettent d'offrir un environnement de restauration agréable tout en respectant les directives gouvernementales selon les plus hauts standards afin d'assurer la santé et la sécurité de nos clients et de nos employés », a dit Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sportscene.

Dans le contexte actuel, notamment en raison de la mise en place des mesures de distanciation physique et des heures d'ouverture réduites, Sportscene a dû remercier de façon définitive environ 30 % de ses employés. De plus, la Société a procédé à la fermeture de quatre établissements dans le cadre de l'optimisation du réseau engendrée par la crise, ce qui porte à 37 le nombre actuel d'établissements La Cage - Brasserie sportive.

« Bien que la clientèle soit au rendez-vous, les heures réduites et les ratios d'occupation d'environ 50 % ne nous permettent pas de rappeler la totalité des 2 200 employés mis à pied temporairement en mars dernier. Nous regrettons grandement ces mesures devenues inévitables compte tenu du nouveau contexte opérationnel. Malgré tout, nous sommes fiers du travail accompli par toutes nos équipes et celles-ci sont prêtes à s'ajuster rapidement afin de répondre à la demande de la clientèle », a ajouté M. Bédard.

Diversification de notre offre de restauration

La crise a certes fait ressortir l'engouement des québécois pour les produits locaux ce qui confirme la stratégie déjà amorcée par la Société. Sportscene continuera donc d'inclure à son menu et de mettre à l'avant plan des produits du Québec, notamment des bières, vins et spiritueux. De plus, afin de servir notre clientèle au-delà de nos salles à manger, nous avons récemment procédé au lancement officiel de La Cage - Chez vous avec une offre bonifiée de plats à livrer, à emporter et à cuisiner. De plus, la vente au détail des produits La Cage et Moishes poursuit sa croissance avec le déploiement dans plusieurs nouvelles bannières d'alimentation.

Performance financière

Le retour à la performance financière précédant la crise de la COVID-19 se fera en fonction de la reprise de l'achalandage et de l'évolution des mesures gouvernementales. La Société prévoit que ce retour se fera graduellement et prendra environ de 18 à 24 mois. Groupe Sportscene suit attentivement l'évolution de la situation sanitaire et demeure proactive afin d'en atténuer l'effet tant sur ses opérations que sur ses résultats financiers. Malgré tous les efforts et les mesures mises en place par la Société, notamment pour préserver ses liquidités, la crise de la COVID-19 a eu un effet négatif sur l'économie et sur ses perspectives, et par conséquent, a eu et aura encore pour un certain temps un effet négatif sur les opérations et la performance financière de Groupe Sportscene.

Report du dépôt des documents de divulgation des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2020

Sportscene compte se prévaloir de la dispense permettant le report du dépôt réglementaire de ses documents intermédiaires pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2020 en raison des événements découlant de la pandémie de la COVID-19.

Considérant les dispenses permises par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, Sportscene reportera le dépôt réglementaire de ses états financiers consolidés intermédiaires, de son rapport de gestion intermédiaire et de ses attestions intermédiaires pour le troisième trimestre terminé le 24 mai 2020. Le dépôt devrait avoir lieu le ou vers le 27 août 2020.

Tous les événements importants touchant les activités de la Société depuis son dernier dépôt réglementaire intermédiaire en date du 7 mai 2020 sont divulgués dans le présent communiqué de presse.

Les administrateurs, dirigeants et autres initiés de la Société sont assujettis à une politique en matière d'interdiction d'opérations, laquelle est actuellement en vigueur et se terminera à l'expiration du deuxième jour ouvrable suivant le dépôt des documents intermédiaires pour le troisième trimestre de l'exercice financier en cours de la Société.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non, incluant les risques reliés aux problèmes de santé publique tel que ceux engendrés par la pandémie de la COVID-19. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 37 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoutent la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes ainsi que la vente de produits prêts-à-manger.

SOURCE Le Groupe Sportscene inc

Renseignements: Jean Bédard, président du conseil, président et chef de la direction; François-Xavier Pilon, vice-président, finances, 450-641-3011