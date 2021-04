COVID-19 - Les femmes enceintes doivent être vaccinées en priorité

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des obstétriciens gynécologues du Québec (AOGQ) demande à la Direction de santé publique l'importance que la vaccination contre la COVID-19 soit priorisée chez les femmes enceintes. Cette recommandation s'appuie d'ailleurs sur celle de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) qui est la société savante qui élabore les bonnes pratiques en santé de la femme1.

« La vaccination des femmes enceintes est nécessaire. Les risques d'hospitalisation aux soins intensifs sont de 5 à 6 fois plus élevés chez les femmes enceintes que chez la population féminine en général2. De plus, des données canadiennes et internationales révèlent un risque accru d'accouchement prématuré chez ces patientes3 », a précisé la Dre Isabelle Boucoiran, gynécologue-obstétricienne au CHU Sainte-Justine et membre du Comité des maladies infectieuses de la SOGC. Plusieurs pays ont pris la décision de prioriser les femmes enceintes, notamment plusieurs états américains et la France pour ne nommer que ceux-là, c'est aussi le cas de l'Ontario.

REGISTRE QUÉBÉCOIS DES FEMMES ENCEINTES ATTEINTES DE LA COVID-19 : LA SANTÉ PUBLIQUE DOIT COLLABORER

Au Québec, à l'heure actuelle, seulement neuf centres versent des données sur les femmes enceintes atteintes de la COVID dans un registre qui permet de mieux suivre et traiter ces patientes. Or, la Santé publique détient des données sur l'ensemble des personnes ayant contracté la COVID, incluant les femmes enceintes, mais ne les rend pas disponibles ni au grand public ni pour les fins du Registre.

Ces données permettent pourtant de recenser le nombre de patientes atteintes, l'évolution de la maladie et les taux de guérison. Il s'agit là d'un excellent outil pour le traitement et le suivi de ces femmes et de leurs nouveau-nés.

À propos de l'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec

L'Association des obstétriciens et gynécologues a été fondée en 1966 et permet aux spécialistes des milieux de l'obstétrique et de la gynécologie de se rassembler sous une structure commune. Les membres de l'association participent au suivi de grossesse de 45 % des femmes enceintes de la province. L'Association des gynécologues et obstétriciens du Québec est fière de contribuer à la santé des femmes québécoises depuis près de 55 ans.

