COVID-19 : Les familles d'accueil sont les grandes oubliées du réseau de la santé et des services sociaux

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des familles d'accueil et en lien avec la deuxième vague de COVID-19, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) demande au gouvernement du Québec de reconnaître à sa juste valeur l'apport du réseau des familles d'accueil à l'enfance dans un contexte plus difficile que jamais.

Rappelons que ces familles accueillent les enfants les plus vulnérables de notre société au sein de leur foyer, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, et que le gouvernement ne reconnaît que 7,75 h de travail quotidien. « Alors que la deuxième vague a été déclarée et qu'on demande à la population de se confiner, les familles d'accueil ont une autre réalité. En plus de leur cellule familiale biologique, certaines d'entre elles se font confier jusqu'à neuf enfants qui vont à l'école, au travail, visitent également leur famille biologique et rencontrent leurs intervenants sociaux à la maison. Ça fait augmenter le risque de contamination de manière drastique. », explique avec inquiétude le président de la CSD, Luc Vachon.

En mars dernier, les ressources de type familial (RTF) ont reçu une bonification des dépenses de fonctionnement raisonnables pour couvrir l'ensemble des mesures d'hygiène requises en raison de la Covid-19. Cette bonification a toutefois été retirée cet été, et ce, sans justification ni préavis. Depuis, la Centrale a interpellé à maintes reprises le ministère de la Santé et des Services sociaux pour comprendre la raison de cette coupure, mais reste sans explication. « En retirant sans raison cette bonification au mois de juillet, le gouvernement leur démontre un manque flagrant de reconnaissance du travail effectué par ces gens de cœur. Nous avons la démonstration que le virus est présent dans les écoles et se propage entre les jeunes, de famille en famille, que faut-il de plus ? », ajoute Luc Vachon. Rappelons également que la CSD porte les mêmes revendications pour les résidences d'accueil à l'adulte.

Dans le cadre de la Semaine des familles d'accueil, qui se déroule du 11 au 17 octobre, la CSD a lancé une campagne de reconnaissance sur les médias sociaux. Une vidéo virale dans laquelle tous les regroupements professionnels de la CSD se sont réunis pour souligner l'apport des familles d'accueil circule afin de sensibiliser la population au travail accompli par celles-ci. « Reconnaître le travail des familles d'accueil passe par leur accorder le soutien dont elles ont besoin. Normaliser les primes accordées dans le contexte de la pandémie devrait être le minimum pour leur accorder la reconnaissance qu'elles méritent », conclut Luc Vachon.

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres, qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, dont quelque 3 500 ressources de type familial (RTF) à l'enfance et à l'adulte. Celles-ci font partie de l'Association démocratique des ressources à l'adulte du Québec (ADRAQ-CSD) et de l'Association démocratique des ressources à l'enfance du Québec (ADREQ-CSD).

