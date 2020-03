COVID-19 : le Réseau FADOQ appuie la demande de confinement du gouvernement

MONTRÉAL, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ invite ses membres de 70 ans et plus et ceux qui sont plus vulnérables à la COVID-19 à se plier à la demande de confinement du gouvernement du Québec et d'éviter de sortir de la maison, sauf pour des raisons essentielles.



« Même s'il s'agit d'une mesure contraignante et qu'elle pourrait durer quelques semaines, il ne faut toutefois pas oublier que cette demande a pour objectif de nous protéger et de freiner la propagation du nouveau coronavirus », souligne la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

Le plus important regroupement d'aînés au pays encourage également la population à respecter l'interdiction décrétée par Québec de visiter les aînés dans les hôpitaux, les CHSLD et les résidences privées pour aînés.



« Nous sommes conscients que ce n'est pas une situation facile, mais nous pouvons toujours soutenir nos proches et rester en contact avec eux avec des appels téléphoniques ou en utilisant toute autre forme de technologie pour ceux qui y ont accès. Au Réseau FADOQ, nous sommes confiants de voir les aînés du Québec faire face à la situation avec courage. Nous savons que certains peuvent ressentir de l'angoisse, mais nous sommes convaincus que c'est en faisant preuve de solidarité que nous arriverons à traverser cette crise », ajoute Mme Tassé-Goodman.



En cette période difficile, le Réseau FADOQ est de tout cœur avec ses quelque 535 000 membres et l'ensemble des aînés du Québec. Ces derniers jours, le Réseau FADOQ a demandé à ses regroupements régionaux et à l'ensemble de ses clubs d'annuler toutes leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Afin de respecter la demande du gouvernement Legault d'annuler tous les événements intérieurs qui rassemblent plus de 250 personnes, le Réseau FADOQ a aussi annulé la tenue de son tournoi de hockey provincial et suspendu ses assemblées générales annuelles ainsi que ses Jeux FADOQ régionaux.



Le Réseau FADOQ continuera d'offrir toute sa collaboration à ses clubs et à ses regroupements régionaux.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

