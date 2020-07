OTTAWA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Congrès des peuples autochtones (CPA) et ses organisations provinciales et territoriales (OPT) ont déposé un avis de désistement relatif à leur recours en justice contre le gouvernement du Canada portant sur le financement inéquitable des aides dédiées aux peuples autochtones hors réserve au cours de la crise de la COVID-19. Cette initiative survient alors que le CPA et ses OPT ont reçu un financement fédéral d'environ 5,5 millions de dollars pour fournir un soutien d'urgence aux peuples autochtones hors réserve touchés par la COVID-19.

« Suite à notre litige contre le gouvernement fédéral, ce dernier a changé sa position et nous avons obtenu un soutien financier plus important pour les peuples autochtones hors réserve pendant cette pandémie », de déclarer le chef national du Congrès des peuples autochtones M. Robert Bertrand. « Bien que le financement offert ne représente qu'une fraction de ce qui a été demandé, nous reconnaissons que, plus de cinq mois après le début de cette pandémie, il est nécessaire d'utiliser les fonds qui nous ont été accordés à profit et de continuer à soutenir nos commettants partout au Canada en ces temps difficiles. »

Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a mis en œuvre ces mesures d'un financement plus équitable en faveur des peuples autochtones vivant hors réserve qu'à la suite du recours judiciaire du CPA. Cette triste situation témoigne une nouvelle fois de la discrimination systémique du gouvernement, de ses institutions et de ses agences à l'encontre des autochtones vivant hors réserve.

Ce recours visant à obtenir un financement plus équitable pour soutenir les plus vulnérables au Canada fait partie d'une situation de discrimination et de racisme systémique inhérente aux institutions canadiennes à l'encontre des peuples autochtones hors réserve. De l'usage de la violence à des décès tragiques, en passant par un financement discriminatoire et un déni total de racisme systémique par certains membres du gouvernement, les commettants du CPA continuent, encore aujourd'hui, à faire face à d'énormes défis au Canada.

« Les Canadiens ont vu au cours des dernières semaines et des derniers mois que les peuples autochtones vivant hors réserve continuent de faire face à un racisme et une discrimination systémiques dans la façon dont le gouvernement ne s'acquitte pas de ses responsabilités envers les peuples autochtones. Il est également clair que les forces de l'ordre ont infligé une violence disproportionnée conduisant à la mort de personnes autochtones », a ajouté Robert Bertrand. « Le gouvernement doit veiller à ce qu'il associe correctement à l'avenir les parties prenantes autochtones à la prise de décisions et à ce que les litiges ne soient pas une condition préalable à l'action. »

Le Congrès des peuples autochtones (CPA) est la deuxième organisation autochtone nationale la plus ancienne au Canada. Elle a été fondée en 1971, un an après l'APN. Le CPA représente les intérêts des Indiens inscrits et des Indiens non-inscrits, des Métis et des Inuits du Sud du Canada. Le CPA est l'une des cinq organisations autochtones nationales reconnues par le gouvernement fédéral et détient le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

SOURCE Congrès des peuples autochtones

Renseignements: Contacts média : Nom: Christian von Donat, Cell: 613-408-0498, Email: [email protected]; Nom: Carlos Godoy, Cell: 514-703-4208, Email: [email protected]