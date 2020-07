COVID-19 : Le Bureau du taxi de Montréal rappelle que le port du couvre-visage sera obligatoire à compter d'aujourd'hui dans tous les taxis et limousines

MONTRÉAL, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du taxi de Montréal (BTM), en conformité avec les directives gouvernementales, rappelle que le port du masque ou du couvre-visage est désormais obligatoire dans tous les véhicules de taxi et de limousine à compter d'aujourd'hui, 27 juillet 2020.

«La distanciation physique étant particulièrement complexe à respecter à bord d'un taxi, le BTM accueille positivement l'entrée en vigueur de cette obligation qui contribuera assurément à rehausser le niveau de sécurité des chauffeurs et de leur clientèle» a mentionné André Poisson, directeur général du BTM.

Application de l'obligation

Cette obligation s'applique à toute personne âgée de 12 ans et plus qui ne démontre pas de condition médicale particulière l'empêchant de porter le couvre-visage. Ainsi à compter d'aujourd'hui, tous les usagers du transport par taxi et par limousine qui ne portent pas de couvre-visage ou de masque devront se voir refuser l'accès par l'exploitant du service de transport.

Il est à noter que, tel que mentionné par le gouvernement provincial, le port d'une visière ne pourra pas remplacer le couvre-visage ou le masque dans les endroits où il est obligatoire, incluant les taxis et les limousines.

Mesures de prévention complémentaires : un effort collectif

Outre le port du couvre-visage ou du masque, de nouvelles habitudes de déplacement doivent être adoptées à bord des taxis et des limousines. Dans la foulée des recommandations de l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), le BTM rappelle qu'il est important de se laver les mains avant et après une course, d'éviter de manger à bord du véhicule ainsi que de limiter le nombre de passagers.

Un résumé des principales recommandations et procédures en matière de sécurité, à l'intention des chauffeurs ainsi que de leur clientèle, a été préparé par le BTM. Depuis plusieurs semaines, un travail de sensibilisation a été amorcé par le BTM et l'industrie pour mettre de l'avant l'importance de ces mesures.

Rappelons que depuis le printemps 2020, un programme de soutien est offert à l'industrie du taxi et des limousines afin de les aider dans la mise en place de mesures de prévention en remboursant, entre autres, l'achat de cloisons protectrices et de matériel sanitaire de nettoyage. Un centre de décontamination des véhicules a également été mis à la disposition des chauffeurs.

«L'industrie s'est mobilisée pour adopter les recommandations de l'INSPQ et bénéficier des ressources offertes par la Ville de Montréal et le BTM. Cela a permis de maintenir les services de transport par taxi, ce service essentiel, accessible et sécuritaire pour tous. L'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation contribuera à appuyer l'industrie dans ses efforts » a conclu M. Poisson.

Bureau du taxi de Montréal

Le Bureau du taxi de Montréal (BTM) est une société paramunicipale de la Ville de Montréal. Sa mission est de contribuer au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, d'offrir des services à cette industrie, d'encadrer et d'améliorer ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs. Le BTM offre des services de renouvellement des permis de conduire et d'immatriculation des véhicules dans le cadre d'une entente avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

SOURCE Ville de Montréal - Bureau du taxi de Montréal

Renseignements: Marianne Bourque, Chargée de communication, Bureau du taxi de Montréal, Cell. : 514 708-6161, Courriel : [email protected]

