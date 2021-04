COVID-19 - La SAQ soutiendra la campagne de vaccination de la population québécoise

MONTRÉAL, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) a été confirmée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) comme entreprise désignée afin de soutenir la présente campagne de vaccination et de limiter la propagation de la COVID-19.

« La santé des Québécois, de nos employés et de nos clients est une priorité depuis le début de la pandémie. C'est donc avec fierté que nous avons levé la main afin de mettre à la disposition du MSSS des ressources pour soutenir les efforts de vaccination en cours. Nous voulons faire partie de la solution et contribuer activement à la lutte que nous menons collectivement contre la COVID-19 », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Bonifier la capacité des cliniques de vaccination

Puisque le réseau de la santé et des services sociaux a déjà d'importants pôles de vaccination en opération à proximité du siège social de la SAQ, le CIUSS de l'Est de l'Île de Montréal a suggéré à la SAQ de s'y intégrer, avec la force de son réseau et de ses employés, afin d'accroître la capacité des pôles de vaccination déjà en fonction.

« Bien que les modalités précises de notre mandat restent à définir, nous pourrons offrir rapidement un soutien dans le recrutement de personnel supplémentaire permettant aux pôles de vaccination de réduire la pression sur les professionnels de la santé et le personnel administratif, mais aussi augmenter le nombre de personnes pouvant être vaccinées dans ces mêmes pôles », a poursuivi Mme Dagenais.

D'ici quelques jours, selon les besoins spécifiques qui seront identifiés, la SAQ mettra donc l'épaule à la roue pour appuyer le réseau de la santé et des services sociaux et la campagne de vaccination en cours.

