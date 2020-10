COVID-19 : la Chambre accueille très favorablement les mesures d'aide annoncées par le gouvernement du Québec pour soutenir les restaurants et les bars en zone rouge

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement les mesures d'aide annoncées aujourd'hui par le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, pour soutenir les restaurants et les bars situés dans les zones rouges, qui ont dû arrêter leurs activités pour contrer la propagation de la COVID-19.

« La mise à l'arrêt des activités dans les restaurants et les bars en zone rouge menace directement la survie de ces établissements. Ce sont des milliers de projets de vie qui sont à risque. Le gouvernement devait rapidement prendre des décisions pour soutenir ces commerces déjà très fragilisés au sortir de la première vague », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dès l'annonce du passage de la métropole en zone rouge, nous avons réclamé que le gouvernement envisage d'éliminer tous les frais fixes auxquels doivent faire face les commerces touchés. Si les établissements devaient accepter un congé de clients pendant 28 jours, il fallait leur offrir un congé de frais fixes de 28 jours. La décision du gouvernement de proposer une aide non remboursable pouvant atteindre 15 000 $ par mois au moyen d'un mécanisme de prêt-pardon en compensation d'une série de frais fixes et de bonifier les budgets disponibles pour les programmes déjà en place était la chose à faire », a ajouté Michel Leblanc.

« Je tiens à féliciter le premier ministre, François Legault, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre des Finances, Eric Girard, d'avoir entendu la détresse des restaurateurs et des propriétaires de bar et d'avoir élaboré une réponse immédiate. Nous suivrons avec grand intérêt l'annonce de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui précisera demain les mesures qui seront déployées pour appuyer les entreprises du secteur culturel, tout aussi directement touchées par les nouvelles restrictions », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

