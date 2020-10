COVID-19 : L'Ordre des chimistes offre sa pleine collaboration à l'effort de dépistage et de vaccination

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) offre son entière collaboration au gouvernement du Québec et sa pleine participation à l'effort de dépistage et de vaccination éventuel, en pleine deuxième vague de la Covid-19. En effet, l'OCQ souhaite mettre l'épaule à la roue en contribuant notamment au désengorgement des laboratoires d'analyses médicales.

« Notre ordre professionnel regroupe des membres avec des compétences variées notamment en chimie analytique, en biochimie clinique, en pharmacologie et en diagnostic moléculaire, c'est pourquoi nous offrons au ministère de la Santé et des Services sociaux notre expertise et notre disponibilité dans l'effort de guerre actuel déployé face à la Covid-19. Nos membres sont d'ailleurs très heureux de pouvoir participer à la lutte contre la Covid-19. Nous sommes en communication constante avec le gouvernement du Québec, qui a d'ailleurs démontré de l'intérêt face à la collaboration des ordres professionnels comme le nôtre », affirme le président de l'OCQ, M. Michel Alsayegh.

Afin de favoriser la collaboration, l'OCQ souhaite plus précisément agir en tant que coordonnateur et facilitateur dans la mobilisation de ses membres qui se porteront volontaires pour le dépistage et la vaccination, et ce, afin de réduire le temps de traitement des tests.

D'ailleurs, l'OCQ tient également à rappeler qu'il a lancé plus tôt ce mois-ci une enquête sur le gel hydroalcoolique, couramment utilisé depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Cette enquête est instituée pour tout le Québec, en vertu du rôle de protection du public et de surveillance générale de l'exercice de la chimie de l'Ordre.

L'Ordre des chimistes du Québec compte près de 3 000 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie professionnelle, omniprésente dans la vie des Québécois. L'Ordre des chimistes du Québec fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

