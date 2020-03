COVID-19 - L'APCHQ s'allie à l'AQMAT pour assurer des milieux de travail sécuritaires et conformes

MONTRÉAL, le 19 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) se mobilise pour répondre à l'appel du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, afin de mettre en commun les bonnes pratiques sur les chantiers de construction et trouver ensemble des pistes de solution réalistes dans le contexte sanitaire actuel. L'Association procure ainsi à ses membres une liste de bonnes pratiques à mettre en place dès maintenant, en plus des règles élémentaires de santé et sécurité au travail sur les chantiers de construction.

« La conformité sanitaire sur les chantiers de construction est non négociable pour l'APCHQ. Nous avons, à cet effet, mobilisé l'ensemble de nos intervenants afin d'établir des idées alternatives d'adaptations hygiéniques et de gestion des effectifs sur les chantiers résidentiels en période de pandémie. Nous veillerons à communiquer de différentes manières ces bonnes pratiques auprès de nos membres au cours des prochaines heures afin que les chantiers de construction soient sécuritaires et conformes », annonce François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

L'APCHQ et l'AQMAT unissent leurs forces pour des chantiers sécuritaires

Nos équipes sont en contact direct avec les entrepreneurs sur le terrain, de nombreux chantiers sont d'ores et déjà conformes et équipés adéquatement. Cependant, il faut s'assurer que le matériel nécessaire soit disponible et que des alternatives existent au besoin, et le plus rapidement possible.

C'est pourquoi l'APCHQ annonce la conclusion d'une entente avec l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), qui regroupe la grande majorité des quincaillers du Québec, afin de mettre à la disposition de l'industrie les produits nécessaires : cuves, distributeurs de savon, robinets, seaux de récupération, matériel d'entretien, etc.

L'APCHQ fait appel à la collaboration de toute l'industrie, travailleurs, syndicats et entrepreneurs pour assurer des milieux de travail sécuritaires et conformes en période de crise sanitaire COVID-19.

Consulter les idées alternatives d'adaptations hygiéniques et de gestion des effectifs sur les chantiers résidentiels en période de pandémie de l'APCHQ.

