COVID-19 : Front commun de 19 entreprises d'ici pour encourager l'achat local

Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se serrer la main qu'on ne peut pas se serrer les coudes !

MONTRÉAL, le 1er avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la crise de la COVID-19 a des répercussions énormes sur l'économie québécoise, il est plus important que jamais de faire preuve de solidarité. C'est pourquoi 19 entreprises et organisations d'ici se mobilisent et lancent #OnSeSerreLesCoudes, un grand mouvement sous le signe de l'entraide pour inciter la population à acheter local et à porter attention aux marques qu'elle achète et consomme.

Les entreprises québécoises seront appelées à se lancer le défi #OnSeSerreLesCoudes et à s'interpeller entre elles pour inciter les gens à encourager les entreprises québécoises, notamment en mettant de l'avant d'autres produits et marques d'ici, plutôt que les leurs.

En plus d'aider les entreprises et les commerces québécois à traverser cette crise, cette campagne collective contribuera à faire découvrir toute la variété et la qualité des produits faits ici, au Québec.

Les entreprises et organisations derrière cette initiative sont :

Aliments du Québec

Boréale (Les Brasseurs du Nord)

Cidrerie Om

Distillerie Noroi

Fenplast

Guru

Harnois Énergies

La Cage -- Brasserie sportive

Laitues Mirabel

Les Aliments Lesters ltée

Les Producteurs de lait du Québec (Lait et Fromages d'ici)

Maison Orphée

Mamzells

Pommes Qualité Québec

Québec Bio

Ricardo Media

Simplex Location d'outils

Stefano Faita (Aliments Faita Forgione)

Le message du premier ministre entendu

Ces entreprises répondent à l'appel du gouvernement du Québec et joignent leurs voix à la sienne en appelant la population québécoise à soutenir, comme elles, les entreprises d'ici en parlant d'elles et en faisant le choix de consommer local. Parce que ce qui compte en ce temps de crise, c'est de se serrer les coudes.

Depuis le début de la crise, les entrepreneurs québécois sont témoins de gestes d'entraide et il est important de faire preuve de solidarité économique pour contribuer à assurer la pérennité de nos entreprises.

Exclusivement québécoise

Précisons que pour cette campagne de solidarité, les 19 entreprises et organisations ont acheté de la publicité exclusivement dans les médias du Québec (télévision et placements numériques), alors que ceux-ci subissent aussi les effets de la pandémie.

Ce projet a été initié par l'entreprise lg2, la plus grande agence de création à propriété québécoise.

