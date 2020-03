COVID-19 : Fermeture au public de Pointe-à-Callière du 15 au 30 mars 2020

MONTRÉAL, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - Compte tenu des développements rapides liés à la COVID-19 et afin de participer aux efforts collectifs visant à ralentir la propagation du virus et à assurer la sécurité de ses employés et de ses publics, Pointe-à-Callière sera fermé au public du 15 au 30 mars 2020 inclusivement.

Cette fermeture temporaire est effective dès demain, dimanche le 15 mars 2020. Nous nous voyons malheureusement dans l'obligation d'annuler sans plus de préavis l'accès aux expositions, les activités culturelles et éducatives, les conférences ainsi que les réceptions privées prévues dans nos installations. Le bistro L'Arrivage par Philippe Mollé sera également fermé durant cette période. Cette mesure préventive exceptionnelle s'inscrit dans la foulée des fermetures d'institutions culturelles et sportives qui ont cours, non seulement à Montréal, au Québec et au Canada, mais un peu partout en Occident, dans un effort commun visant la préservation de la santé et du bien-être des populations.

Les services administratifs du Musée demeureront ouverts et nous serons à l'affût de tout développement. L'état de la situation sera réévalué au fil des jours et nous assurerons un suivi rigoureux des recommandations des gouvernements et de la Ville de Montréal en matière de santé publique. Nous vous invitons à surveiller notre site Internet et nos réseaux sociaux qui seront régulièrement mis à jour.

Toute l'équipe du Musée tient à remercier les visiteurs et les Montréalais pour leur compréhension. Pointe-à-Callière souhaite réouvrir ses portes au public et reprendre ses activités régulières dès que la situation se sera résorbée et qu'il sera possible de le faire.

