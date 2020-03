COVID-19 : Face aux choix difficiles qu'elles devront faire, les entreprises devront relever le défi de préserver le plus d'emplois possible

MONTRÉAL, le 17 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a confirmé auprès de son comité exécutif le maintien du lien d'emploi avec tous ses employés permanents au cours des prochaines semaines. Elle invite les entreprises du Québec et de la métropole à tout mettre en œuvre pour préserver le plus grand nombre d'emplois possible.

« Les mesures, restrictions et fermetures imposées par le gouvernement du Québec pour des raisons sanitaires essentielles exercent une pression énorme sur les liquidités des entreprises. Nous sommes tous conscients que la situation aura un impact négatif majeur sur nos résultats cette année. Tous les dirigeants d'entreprise doivent prendre des décisions extrêmement difficiles pour la survie de leur entreprise et pour le bien-être de leurs employés. Dans la mesure du possible, il faut que nous gardions le plus de gens en emploi, le temps que nous traversions cette crise », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous avons pris la décision à la Chambre de maintenir en emploi notre personnel permanent au cours des prochaines semaines, malgré la suspension de toutes nos activités publiques et de tous nos services nécessitant des rencontres en personne. Nos employés s'affairent, depuis jeudi dernier, à informer nos membres et nos clients des implications de la situation exceptionnelle que nous vivons, à recueillir des renseignements pertinents pour aider à la prise de décisions durant la crise et à développer rapidement de nouveaux services qui seront utiles aux entreprises au cours des prochaines semaines », a poursuivi M. Leblanc.

« Depuis quelques jours, nous avons tous commencé à repenser, en accéléré, notre façon de travailler. Il est de notre responsabilité collective de diriger nos efforts vers la réduction de la propagation de la COVID-19 au sein de la communauté. Nous lançons un appel à toutes les entreprises pour qu'elles impliquent le plus grand nombre d'employés possible dans cette lutte tout en préservant leur santé, et ce, malgré la grande pression financière qu'elles subissent. Les employés sont la richesse première de nos entreprises. Nous aurons besoin d'eux pour organiser la relance le temps venu », a conclu Michel Leblanc.

