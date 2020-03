COVID-19 et transport collectif : Un ajustement progressif de l'offre de service afin d'assurer la santé de la population et des travailleuses et travailleurs du transport collectif

MONTRÉAL, le 26 mars 2020 /CNW Telbec/ - Une démarche concertée impliquant l'ARTM, exo, le RTL, la STL et la STM est entreprise dans la région métropolitaine afin d'ajuster progressivement l'offre de service en transport collectif. L'état d'urgence sanitaire a des effets directs sur l'ensemble des activités liées au transport collectif métropolitain. À l'instar de ce que l'on constate sur le réseau routier, le niveau d'achalandage des services de transport collectif a connu une baisse marquée, allant de 25 à 70% dépendamment des réseaux, depuis le 13 mars dernier.

La région métropolitaine prône une approche responsable et réaliste en matière de transport collectif. En ce sens, l'ARTM a demandé aux organismes de transport d'entreprendre un exercice d'ajustement de l'offre de service guidé par deux principes fondamentaux :

1. Maintenir l'objectif commun d'offrir un niveau de service qui permettra aux usagers de mettre en application les mesures de distanciation sociale énoncées par le gouvernement à bord des véhicules comme des infrastructures de transport collectif ;

2. Préserver la santé des travailleuses et travailleurs de première ligne des transports collectifs tout en offrant un niveau de service qui correspond aux besoins de mobilité de la population, et particulièrement des anges gardiens qui travaillent dans les services essentiels.

De plus, en maintenant un certain niveau de service, dans le respect des mesures sanitaires exigées par le gouvernement du Québec, l'ensemble des intervenants seront mieux préparés à la reprise de l'activité économique au sortir de l'état d'urgence sanitaire afin d'accompagner les citoyennes et les citoyens de la région métropolitaine de Montréal vers une reprise des activités.

« Nous vivons une situation exceptionnelle qui commande une approche équilibrée et responsable. L'ARTM, exo, le RTL, la STL et la STM évaluent ensemble et en continu les ajustements à apporter au niveau de l'offre de service en transport collectif. Ces ajustements se feront de façon progressive et l'état des réseaux de transport collectif sera suivi en continu afin de répondre aux besoins en matière de transport et de respecter les consignes des autorités de santé publique. »

- Benoît Gendron, Directeur général de l'ARTM

AUCUNE FERMETURE DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Que ce soit au niveau de la santé et de la sécurité publique, des services sociaux ou de l'offre alimentaire, le transport collectif permet de transporter les femmes et les hommes qui participent à la livraison de nos services essentiels. À ce titre, l'ARTM et ses partenaires tiennent à confirmer qu'il n'est aucunement envisagé de mettre fin au service de transport collectif. Sur tout le territoire métropolitain, l'ARTM, exo, le RTL, la STL et la STM, ont le mandat de maintenir le service opérationnel tout en minimisant les risques pour la santé des usagers, des employés et des fournisseurs.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un Plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Renseignements: Simon Charbonneau, Conseiller - affaires publiques et relations médias, ARTM, 514 409-2786, poste 7408, [email protected]

Liens connexes

http://www.artm.quebec/