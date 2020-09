COVID-19 et SST - L'APCHQ lance la ligne COVID-19 dédiée à ses membres

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) lance aujourd'hui la ligne téléphonique COVID-19 dédiée aux entrepreneurs membres de l'Association afin de les accompagner davantage en matière de santé et sécurité du travail et ainsi les aider à passer à travers la deuxième vague de la crise sanitaire en toute sécurité.

« À la suite des annonces du gouvernement des derniers jours concernant le retour de mesures restrictives pour certaines régions, nous considérons que nous ne devons rien tenir pour acquis, et nous devons redoubler d'efforts pour maintenir notre industrie en santé. Grâce à la ligne COVID-19 que nous lançons aujourd'hui, les entrepreneurs en construction auront un outil additionnel, un lien direct avec l'équipe en santé et sécurité du travail de l'APCHQ pour répondre à leurs questions liées spécifiquement à la COVID-19 », annonce Anny Bienvenue, vice-présidente santé et sécurité du travail à l'APCHQ.

Six mois depuis la fermeture des chantiers

Il y a six mois jour pour jour, le gouvernement du Québec décrétait la fermeture des chantiers de construction causée par la crise de la COVID-19. Depuis, le Québec a vécu une période de grands changements. Celle-ci a eu un impact considérable sur les méthodes de travail des employeurs du secteur de la construction, et des modifications majeures ont été apportées afin de répondre aux nouvelles mesures sanitaires. Six mois plus tard, à l'aube d'une deuxième vague, l'APCHQ considère qu'il est plus que jamais important de continuer d'appliquer les mesures de santé publique.

Concrètement, l'APCHQ rappelle activement à ses membres de se référer au guide de normes sanitaires en milieu de travail spécifique pour le secteur de la construction de la CNESST. De manière complémentaire, l'Association met également à leur disposition de nombreux outils mis à jour périodiquement selon les directives gouvernementales afin de les aider à respecter l'ensemble des mesures mises en place pour les chantiers de construction (liste de vérification quotidienne, questionnaire d'accueil journalier, registre des présences, aide-mémoire - nettoyage et désinfection des lieux publics, guide de l'entrepreneur en rénovation, etc.).

« Dès le début de la crise, le secteur de la construction résidentielle a su s'adapter aux changements et a su relever des défis majeurs. Néanmoins, l'APCHQ souhaite rappeler que, cet automne, il est primordial de poursuivre les efforts déployés depuis des mois afin de maintenir les chantiers de construction sécuritaires pour l'ensemble des travailleurs, des employeurs, des fournisseurs et des clients », soutient Anny Bienvenue.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 000 employeurs du secteur résidentiel.

