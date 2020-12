MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Notre système de santé peine à absorber les coups qui sont portés par la pandémie. L'un des enjeux mis en relief par la crise sanitaire est le manque criant de lits d'hôpitaux, alors que le Canada fait piètre figure à l'international en cette matière. Un cahier de recherche préparé par Peter St. Onge en collaboration avec Maria Lily Shaw et lancé aujourd'hui par l'Institut économique de Montréal propose des solutions concrètes.

« Le Canada a cinq fois moins de lits d'hôpitaux par 1000 habitants que le Japon. Nous en avons 2,5 par 1000 habitants alors que la France en compte 6 et l'Allemagne pas moins de 8. Il ne faut pas se surprendre du fait que nous manquions en ce moment de lits d'hôpitaux », affirme Maria Lily Shaw, co-autrice de la publication. « Même en temps normal, le taux d'occupation est bien en haut de la moyenne internationale. Il faut prendre les moyens nécessaires pour régler cette situation », poursuit l'économiste.

« Les problèmes engendrés par le manque de lit se répercutent partout dans le système de santé. L'accès aux soins en santé mentale ou aux procédures chirurgicales a été compromis. C'est inacceptable! », fait valoir Peter St. Onge, co-auteur de la publication et chercheur senior associé à l'IEDM.

La capacité de notre système de santé doit donc être augmentée de façon importante. Elle demeure médiocre malgré des dépenses élevées au fil des ans. Les chercheurs identifient des pistes de solution qui ne nécessitent aucun investissement à long terme :

Avoir recourt au financement à l'activité des hôpitaux, ce qui encourage la dispensation de soins et l'augmentation de la cadence, plutôt qu'un modèle basé sur les budgets historiques



Décentraliser et débureaucratiser le système afin de permettre aux administrateurs d'affecter les ressources et le personnel de façon optimale



Utiliser pleinement les ressources actuelles en élargissant le champ de pratique des infirmières praticiennes et des pharmaciens, et en favorisant la télémédecine



Permettre à des entrepreneurs privés d'offrir des soins de santé remboursés par l'assurance-maladie, une approche utilisée en Europe qui nous permettrait d'augmenter la capacité du système de santé

« Selon plusieurs de nos sondages, les mesures que nous proposons ont l'appui des Québécois : ils trouvent le système trop bureaucratique, ils sont ouverts à un plus grand rôle pour les infirmières et ils veulent recevoir des soins dispensés par des entrepreneurs. Il est temps d'agir », déclare Peter St. Onge.

Le Cahier de recherche intitulé Pour un système de santé fort et résilient après la pandémie: Des réformes pour augmenter la capacité d'appoint est disponible sur notre site web.

L'Institut économique de Montréal est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

