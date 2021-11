COVID-19 dans les CHSLD - Le ministre Dubé accueille favorablement les conclusions et les recommandations du rapport final de la Protectrice du citoyen

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accueille le rapport final de la Protectrice du citoyen, intitulé La COVID-19 dans les CHSLD durant la première vague de pandémie : cibler les causes de la crise, agir, se souvenir.

Le ministre prend acte des recommandations que contient ce rapport. Il les accueille favorablement, rappelant que le gouvernement n'a pas attendu pour agir devant la situation critique du printemps 2020 et que de nombreuses mesures ont été mises en place depuis.

Ce rapport final fait suite au rapport d'étape déposé le 10 décembre dernier. Il dresse les principaux constats de la Protectrice du citoyen sur la première vague et fait le point sur les actions déjà mises en place par les autorités pour corriger les lacunes observées. Ainsi, 26 recommandations sont formulées afin d'assurer le caractère durable des initiatives mises en œuvre et de poursuivre les efforts avec l'adoption de nouvelles solutions complémentaires.

Le rapport reconnaît que, dès la fin de la première vague de cas, au printemps 2020, le gouvernement avait déjà commencé à agir pour remédier à la situation dans les CHSLD et les milieux de vie. De nombreuses mesures ont été mises en place en prévision de la deuxième vague, avant même les recommandations du rapport d'étape. Ces mesures visaient notamment :

le maintien d'un accès sécuritaire aux CHSLD pour les proches aidants;





la formation et le recrutement de près de 10 000 préposés en CHSLD, dont 8 500 sont toujours à l'emploi;





la nomination d'un gestionnaire responsable pour chacun des CHSLD du réseau;





le renforcement des pratiques en prévention et contrôle des infections (PCI) dans les milieux de vie pour aînés, incluant la formation de 17 000 champions PCI;





la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement en produits critiques, dont certains équipements de protection individuelle;





la refonte du processus de transmission des directives pour en améliorer la cohérence, la compréhension et la communication au sein des milieux, en temps opportun;





l'ajout de canaux de communication entre les familles et leurs proches;





la mise en place d'une directive sur la stabilisation de la main-d'œuvre des milieux de vie et la mise en place de registres d'exceptions pour répertorier les déplacements autorisés.

Citations :

« Le rapport reconnaît les efforts qui ont été faits par nos équipes pour corriger la situation après la première vague, de même que l'efficacité des mesures mises en place. Il témoigne également que nous nous sommes engagés sur la bonne voie puisque la plupart des milieux de vie ont été épargnés lors des vagues subséquentes, ce qui est une excellente nouvelle. Il y a certainement encore des ajustements à apporter dans notre réseau. Pour ce faire, nous allons nous inspirer des recommandations du rapport. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Il est à noter que d'autres travaux sont réalisés en parallèle, notamment par le Bureau du coroner, mais aussi par la Commissaire à la santé et au bien-être, dont le rapport devrait être déposé en décembre.

Rappelons qu'au début d'août 2020, 89,2 % des décès de la COVID-19 étaient survenus dans les établissements de soins et d'hébergement de longue durée. Plusieurs causes ont été avancées pour expliquer cette crise, notamment des difficultés d'application des mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI), le manque de disponibilité de la main-d'œuvre, la mobilité du personnel ainsi que l'absence de gestionnaires dans plusieurs milieux.

