COVID-19 - Coractive met en place des mesures préventives

QUÉBEC, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - Pour faire face à la situation actuelle en lien avec le COVID-19, Coractive a déployé son plan de prévention visant à assurer la santé et la sécurité de ses employés et à veiller à la bonne continuité des opérations de l'entreprise dans les circonstances actuelles.

Suite aux plus récentes directives gouvernementales visant à prévenir la propagation du virus COVID-19, Coractive suspend ainsi tous voyages d'affaires à l'extérieur du pays. Les employés qui reviennent de voyage ou qui sont en contact avec des personnes ayant voyagé doivent se soumettre à une mise en quarantaine de 14 jours. L'accès aux locaux de l'entreprise est également limité et toute rencontre non essentielle est annulée jusqu'à nouvel ordre. Coractive a également bonifié ses pratiques de nettoyage pour limiter la propagation des virus au sein de l'entreprise.

Pour pallier la fermeture des écoles et des garderies, Coractive a mis en place des mesures spéciales visant à accommoder ses employés qui doivent rester à la maison.

La direction de Coractive prend la situation très au sérieux et fait tout en son pouvoir pour limiter la propagation du virus et s'adapter à la situation qui évolue rapidement. Dans tous les cas, la santé et le bien-être de ses employés restent une priorité.

À propos de Coractive

Coractive développe et fabrique des produits à base de fibre optique avancée et commercialise des systèmes de laser à fibre. Elle offre des produits de pointe pour les domaines industriel, militaire, aéronautique, télécommunications et les applications médicales. L'entreprise est basée dans la ville de Québec et compte environ 60 employés.

