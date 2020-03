COVID-19, avis aux clientèles du ministère de la Culture et des Communications et de ses sociétés d'État

QUÉBEC, le 14 mars 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce d'aujourd'hui du premier ministre au cours de laquelle il a décrété l'état d'urgence sanitaire, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, informe la population que les musées d'État et le réseau de bibliothèques de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) emboîtent le pas aux établissements scolaires et sont fermés pour une période de deux semaines, à compter d'aujourd'hui. La ministre demande par ailleurs aux promoteurs de toutes les salles de spectacles au Québec de fermer leurs portes pour une période de 30 jours, à compter d'aujourd'hui.

Conscients des enjeux qui touchent l'industrie et les travailleurs culturels, le ministère de la Culture et des Communications et ses sociétés d'État se mobilisent et s'engagent à limiter les répercussions pour les artisans, les artistes, les organismes et les entreprises du milieu culturel.

À court terme, les programmes existants du ministère de la Culture et des Communications de même que de ses sociétés d'État permettront de pallier la situation.



De plus, à moyen et long termes, des mesures additionnelles pourraient être mises en place au besoin.

Citation :

La mobilisation de tous est essentielle pour prévenir la propagation de la COVID-19. Consciente des conséquences qu'entraîne l'opération de prévention qui est présentement déployée, je travaille activement avec mes collègues et mes sociétés d'État à limiter les incidences financières pour le milieu culturel afin de le soutenir. Notre grande priorité doit être la santé de tous.

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Pour des renseignements supplémentaires, les représentants du milieu culturel peuvent communiquer dès maintenant avec la direction régionale servant leur territoire ou directement avec les sociétés d'État dont ils relèvent :



Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications @MCCQuebec

quebec.ca/coronavirus

https://www.facebook.com/LeCALQ/

https://twitter.com/LeCALQ

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Geneviève Gouin, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 208-7423