COVID-19 au Bas-Saint-Laurent - Action régionale concertée - Les députés Bérubé et LeBel suggèrent un comité de coordination régional

MATANE, QC, le 15 mars 2020 /CNW Telbec/ - Préoccupés par la situation de pandémie causée par la COVID-19 et de ses conséquences sur les citoyens de leur région, les députés de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et de Rimouski, Harold LeBel, réclament la création, dès cette semaine, d'un comité de coordination régional sur cette question. Ils proposent d'y siéger aux côtés de leurs collègues de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, et de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx.

Selon les députés, il est important que les élus soient aux premières loges des efforts concertés, à la fois pour protéger la population qu'ils représentent et pour relayer les préoccupations et les questionnements des citoyens.

Notons qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a initié, au cours des derniers jours, la mise sur pied d'un tel comité. Les députés du Bas-Saint-Laurent attendent donc un signal rapide des autorités gouvernementales qui permettrait aux élus de participer pleinement aux efforts.

Dans le même ordre d'idées, les députés Bérubé et LeBel réclament l'ouverture d'une clinique de dépistage du COVID-19 au Bas-Saint-Laurent dans les plus brefs délais.

