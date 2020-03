COVID-19 - Appel à la solidarité pour briser l'isolement des aînés - La Fondation Institut de gériatrie de Montréal lance une campagne de collecte de fonds d'urgence

MONTRÉAL, le 27 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) fait appel à la solidarité des Québécois afin de briser l'isolement des aînés résidant à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) en lançant une campagne de collecte de fonds d'urgence.

L'isolement obligatoire pour protéger les aînés de la pandémie de COVID-19, entraîne l'interdiction des visites autant que des activités de groupe organisées habituellement pour les résidents de l'IUGM. Ils se retrouvent aujourd'hui presque coupés du monde, de leur famille et même de leurs voisins et amis résidents du même établissement.

« Pour continuer d'assurer le bien-être et la qualité de vie de ses usagers et résidents en ces temps difficiles, la FIGM veut déployer rapidement une panoplie d'initiatives qui feront une énorme différence dans leur vie quotidienne. Par exemple, l'achat de tablettes permettra de garder le contact entre les aînés et leurs proches en toute sécurité; l'accès individuel à la télévision lors de courts séjours aidera à combattre l'ennui; le verdissement et l'embellissement des balcons et terrasses des pavillons Alfred-Desrochers et Côtes-des-Neiges, ainsi que l'installation de lumières dans les arbres entourant l'Institut offrira une vue et un environnement plus agréables avec l'arrivée du printemps. » - Shirley Théroux, porte-parole de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

#SolidairesDesAînés

La collecte de fonds d'urgence #SolidairesDesAînés a un objectif de 150 000 $ et la FIGM a déjà fait un pas dans la bonne direction avec l'engagement d'un de ses fidèles partenaires qui doublera chaque don reçu, et ce, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

Pour être solidaire de nos aînés et pour nous aider à briser leur isolement, vous pouvez contribuer ici : www.solidairesdesaines.com

À propos de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand de la Francophonie spécialisé sur le vieillissement, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des aînés.

