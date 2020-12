COVID-19 - Aide financière d'urgence de 2 M$ pour assurer une continuité de services auprès des enfants et des familles en situation de grande vulnérabilité

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Pour assurer une continuité de soins et de services de médecine sociale auprès des enfants les plus vulnérables, le gouvernement du Québec annonce une aide financière d'urgence de 2 millions de dollars destinée aux centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC). Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Un nouveau programme d'urgence COVID-19 s'adressera aux CPSC reconnus dans le cadre du partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Dr Julien. Il a été mis sur pied en étroite collaboration avec l'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté (AQPSC) en vue de pallier la perte de revenus des organismes qui ont été dans l'impossibilité, en raison du contexte pandémique actuel, de réaliser leurs activités d'autofinancement habituelles. À titre de référence, selon les modèles d'affaires, les activités d'autofinancement représentent les deux tiers du budget annuel des CPSC.

Les sommes serviront à :

Offrir des services directs aux enfants et aux familles;

Offrir des activités de formation et de développement des compétences aux équipes de travail;

Organiser des activités de soutien, de financement et de gestion des CPSC.

Citations :

« Le développement du plein potentiel de tous les enfants est une priorité pour notre gouvernement et nous l'avons démontré clairement au cours des derniers mois en posant des gestes concrets. Aujourd'hui, nous répondons favorablement à la demande de l'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté en accordant une aide financière d'urgence de 2 millions de dollars pour les centres de pédiatrie sociale en communauté. Ces organismes changent le parcours des jeunes et des familles les plus vulnérables. Même si la situation actuelle est loin d'être idéale, notre gouvernement continue de mettre en place les programmes nécessaires afin de conserver un filet social adéquat pour tous, particulièrement pour les enfants vulnérables. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté tient à remercier le ministre de la Famille et son équipe pour le travail de collaboration qui a permis d'en arriver à cette annonce, rendue nécessaire en raison de la crise qui sévit. Cette aide permettra aux CPSC de poursuivre leur mission auprès des enfants les plus vulnérables de la société québécoise. »

Alain Lemieux, président du conseil d'administration de l'AQPSC

Faits saillants :

Les CPSC ont jusqu'au 21 janvier 2021 pour présenter une demande d'aide financière sur le site Web du Ministère.

Le Québec compte 43 centres de pédiatrie sociale en communauté en activité.

Liens connexes :

Lien vers la page relative au Programme sur le site Web du Ministère

Pour faire un don à la Fondation Dr Julien et aux centres de pédiatrie sociale en communauté : https://fondationdrjulien.org/donner/

