COVID-19 : aide d'urgence - L'ARTM souligne l'engagement du gouvernement du Québec envers le transport collectif

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'ARTM est heureuse de souligner l'écoute et la vision du gouvernement du Québec qui passe encore aujourd'hui de la parole aux actes en portant à 1,2 milliard de dollars son aide d'urgence au transport collectif québécois. Au cours des derniers mois, le dialogue a toujours été constructif, menant à ce geste qui confirme l'importance qu'accorde Québec au transport collectif, alors que le milieu est confronté aux impacts financiers de la pandémie de la COVID-19 et doit faire face aux mesures déployées par les autorités de santé publique.

Rappelons que pour la région métropolitaine seulement, le manque à gagner prévu résultant directement des effets de la pandémie pourrait être de l'ordre de 870 M$, incluant 740 M$ en recettes tarifaires non perçues, sur une période de trois ans (2020-2022).

Pour y faire face, l'ARTM et les sociétés de transport doivent également continuer de faire leur part. En ce sens, nous avons collectivement entrepris d'élaborer un plan d'optimisation des dépenses. Nous devons maintenant reprendre le processus sur cette nouvelle base et le mener à terme. Ce plan permettra de mitiger les effets de cette crise historique tout en maintenant un niveau de service comparable à celui de 2019, au bénéfice des usagers.

Il s'agit d'un geste porteur du gouvernement, qui témoigne d'une sensibilité conséquente envers un important vecteur de développement durable et de relance économique. Cela permettra à tous les partenaires d'assurer des services essentiels et sécuritaires pendant la crise, de poser des gestes concrets afin de planifier l'avenir de la mobilité et de s'assurer que le transport collectif soit toujours en bonne posture pour continuer de développer des services adaptés à la nouvelle normalité post pandémie.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fais la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

