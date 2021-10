CoverGo aide les compagnies d'assurance américaines à passer au numérique grâce à sa technologie sans code

HONG KONG, 15 octobre 2021 /CNW/ -- CoverGo - chef de file de la technologie sans code dans l'industrie de l'assurance en Asie - se lance sur les marchés américain, canadien et latino-américain pour aider les compagnies d'assurance à passer au numérique afin qu'elles demeurent polyvalentes et pertinentes à l'ère de la haute technologie.

CoverGo offre une plateforme sans code permettant aux sociétés d'assurance d'efficacement restructurer leur écosystème, de la création de produits à la gestion des réclamations. Depuis janvier 2021, les revenus d'abonnement de CoverGo ont augmenté de plus de 400 %.

Pour accélérer son expansion internationale, l'entreprise a nommé DP88 comme conseiller stratégique. Le partenariat a permis à CoverGo d'obtenir un financement initial pour ses efforts d'expansion, d'étude de marché et d'établissement de relations avec des partenaires et des investisseurs clés pour la prochaine ronde de financement par actions.

Le projet d'expansion de CoverGo prend vie dans le contexte de la numérisation de l'industrie de l'assurance, qui vaut 6,3 billions de dollars américains. On s'attend à ce que la programmation sans code ou schématisée contribue à plus de 65 % des activités de développement d'applications dans l'industrie d'ici 2024. CoverGo se trouve donc dans une position idéale pour répondre à la demande du marché et aider les entreprises à s'adapter à l'environnement évolutif.

Cesar Moufarrege, chef de la direction de XN Worldwide Insurance (entreprise cliente américaine de CoverGo) :

« La technologie et la plateforme de CoverGo sont exactement ce que nous recherchions pour faire progresser nos objectifs de transformation numérique et accroître le taux de satisfaction client en changeant progressivement la vitesse de mise en marché et de prestation de nos services. Cette plateforme sans code propulsée par une interface de programmation (API) s'intègre parfaitement à notre infrastructure, car elle nous donne la souplesse et la polyvalence nécessaires pour lancer de nouvelles API sans le modèle traditionnel fortement dépendant du soutien technique des fournisseurs et de la communication interéquipe excessive. »

Tomas Holub, chef de la direction de CoverGo :

« Les compagnies d'assurance se rendent compte aujourd'hui plus que jamais que le développement informatique sur mesure est lent et coûteux, alors que les progiciels généraux offerts sur le marché n'offrent pas de solution souple et adaptée. C'est pourquoi on constate dans le monde entier une demande croissante d'une plateforme sans code et véritablement configurable. Le partenariat stratégique avec DP88 et l'investissement à venir favoriseront le déploiement de la plateforme de CoverGo auprès des compagnies d'assurance à l'échelle mondiale. »

David Piesse, chef de la direction de DP88 :

« Nous avons été très impressionnés par la capacité d'interopérabilité de la technologie de CoverGo pour l'industrie de l'assurance, qui compte de nombreux anciens systèmes à intégrer aux nouvelles plateformes numériques. Cette technologie permet de considérablement réduire le temps d'intégration et de mise en marché de nouveaux produits et des innovations. »

À propos de CoverGo

CoverGo est une entreprise offrant à l'industrie de l'assurance une plateforme homonyme qui constitue la première de sa catégorie et qui est entièrement configurable, modulaire, sans code et de qualité professionnelle. La plateforme aide les entreprises à créer des produits à une vitesse record, à automatiser l'administration des politiques, des réclamations et des processus, et à améliorer la distribution omnicanale. Propulsée par plus de 500 API d'assurance, la plateforme peut être utilisée partiellement ou intégralement, et déployée dans n'importe quel système infonuagique. CoverGo compte plus de 30 clients dans le secteur des assurances IARD, de l'assurance-vie et de l'assurance-maladie sur trois continents.

À propos de DP88

DP88 est une firme-conseil au sein du bureau familial en Asie, qui agit à titre de commanditaire et d'investisseur de fonds technologiques prestigieux tels que Greycroft Ventures et Greycroft Growth Funds, Primetime Partners, Anthemis Insurtech, EGP Partners, Pantera Capital, GP Bullhound Fund ainsi que de plusieurs entreprises technologiques émergentes qui sont passées au statut de licorne et ont été cotées à la bourse de NASDAQ et de Hong Kong.

Personnes-ressources :

Karen Wu

Coordonnatrice des médias et des relations publiques

DP88 Limited

Téléphone : +852 2827 1162

Courriel : [email protected]

Julien Hauss

Directeur régional des ventes et du marketing

CoverGo Limited

Téléphone : +852 2111-9159

Courriel : [email protected]

SOURCE CoverGo