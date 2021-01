En plus de renforcer la marque Coveo en tant que leader de l'IA appliquée, Morin accélérera l'objectif de la Société qui est d'aider les entreprises à tenir la promesse d'expériences engageantes et pertinentes à grande échelle

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Coveo , créateur de la principale plateforme de pertinence, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sheila Morin en tant que nouvelle vice-présidente principale du marketing corporatif et de la marque. Elle jouera un rôle crucial dans la construction d'une marque forte, distincte et significative avec la pertinence au cœur. Sa présence aidera Coveo à accélérer sa croissance en tant que société mondiale SaaS, en fournissant des expériences numériques pertinentes pour les marques les plus innovantes du monde.

Coveo nomme Sheila Morin, leader du marketing expérientiel et de la marque, au poste de vice-présidente principale du marketing corporatif et de la marque (Groupe CNW/Coveo Inc)

Morin apporte une vaste expérience dans la création de marques emblématiques et est une leader d'opinion qui croit en la création d'expériences engageantes. Morin a récemment dirigé les stratégies de marketing, les expériences et les marques en tant que directrice générale du marketing pour Le Groupe Cirque du Soleil , où elle a aidé à assurer la gestion des marques mondiales, l'engagement et la fidélité des fans, ainsi que la publicité et le contenu. Elle a également occupé des postes de direction dans le domaine de l'innovation de marque et de produit chez Loop Industries, Danone, Procter & Gamble, et L'Oréal.

« C'est une occasion extraordinaire de rejoindre un innovateur en pleine croissance comme Coveo. Les entreprises, tant B2B que B2C, en sont venues à reconnaître la nécessité de faire vivre à leurs clients des expériences numériques pertinentes. La plateforme Coveo change la donne pour les marques qui cherchent à avoir un impact durable sur l'expérience de leurs clients et de leurs employés », a déclaré Morin. « Je suis vraiment ravie de rejoindre cette grande entreprise. Ensemble, nous allons construire une marque puissante, mémorable et significative pour soutenir la phénoménale plateforme de pertinence de Coveo. »

« Je suis ravi que Sheila rejoigne l'équipe », a déclaré Michael Ni, chef de la croissance chez Coveo. « Coveo est devenue une licorne technologique en propulsant les expériences pertinentes des innovateurs comme Salesforce, ADP, Rolex, et Marketo grâce à la recherche basée sur l'IA, la découverte et la personnalisation. L'expérience de Sheila dans la création d'une notoriété importante et de grandes marques sera essentielle pour faire prendre conscience aux entreprises qu'elles doivent placer la pertinence au sommet de tous les engagements afin d'être compétitives dans l'économie numérique d'aujourd'hui. »

Morin sera basé au bureau de Coveo à Montréal.

À propos de Coveo

La pertinence est ce qui crée les gagnants des expériences numériques. Coveo est la principale plateforme de pertinence basée sur le cloud. Coveo est la couche d'intelligence qui injecte de la pertinence dans les expériences numériques, avec des solutions d'IA appliquées allant de la recherche intelligente à des solutions pour le commerce électronique, le service, et le lieu de travail.

Coveo compte plus de 1 500 mises implémentations réussies à travers le monde, avec des clients tels que Tableau, Dell, Palo Alto, Xero et Motorola Solutions. Coveo est soutenue par un réseau de partenaires accrédités au niveau mondial, d'intégrateurs et d'alliances, dont Salesforce, ServiceNow, Sitecore, Accenture, Deloitte, et Ernst & Young.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions, Inc.

Restez à l'affut des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en vous abonnant au Blog Coveo, et en suivant Coveo sur LinkedIn, Twitter, et YouTube.

SOURCE Coveo Inc

Renseignements: Diane Burley, Directrice des communications, [email protected], +1 418 263 1111

Liens connexes

www.coveo.com