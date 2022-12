TORONTO, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Copyright Visual Arts/Droit d'Auteurs en Arts Visuels (COVA-DAAV) a annoncé aujourd'hui une entente avec la SOCAN qui verra le transfert des activités d'art visuel et d'artisanat de la SOCAN à COVA-DAAV, avec des bureaux à Ottawa et à Montréal.

COVA-DAAV deviendra ainsi la seule agence de perception des droits d'auteur au Canada chargée d'accorder des licences et de répartir les redevances de droits d'auteur au secteur des arts visuels et des métiers d'art. Les modalités de l'entente n'ont pas été rendues publiques.

COVA-DAAV assume les activités de gestion collective des arts visuels et métiers d’art le la SOCAN (Groupe CNW/COVA-DAAV)

« Ce nouveau regroupement de services simplifie l'accès au soutien à l'octroi de licences pour les artistes visuels, leurs successions et les autres ayants droit, et nous partageons la vision de la SOCAN quant à l'avenir de l'octroi de licences et de la gestion des droits d'auteur pour notre secteur », a déclaré Marcia Lea, directrice générale de COVA-DAAV.

« Après une analyse minutieuse, nous avons décidé de nous concentrer entièrement sur notre activité principale qui consiste à gérer les droits d'exécution et de reproduction des membres et des clients auteurs, compositeurs et éditeurs de musique », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Nous sommes ravis que les membres des arts visuels et de l'artisanat soient entre de bonnes mains avec COVA-DAAV, un leader et un expert reconnu de ce domaine, et nous leur souhaitons, ainsi qu'à leurs membres, beaucoup de succès pour l'avenir. »

Copyright Visual Arts/Droit d'Auteurs en Arts Visuels bénéficie du soutien total du Front des artistes canadiens et du Regroupement des artistes en arts visuels, les associations nationales d'artistes en arts visuels du Canada et du Québec, respectivement. Le Front des artistes canadiens et le Regroupement des artistes en arts visuels ont toujours eu confiance en la profonde compréhension de l'écosystème des arts visuels du collectif, ce qui lui a donné les coudées franches pour négocier les meilleures conditions pour leurs membres artistes.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle et avons hâte d'accueillir les artistes membres et les ayants droit du Québec et du Canada au sein de COVA-DAAV et de continuer à leur fournir le service exceptionnel auquel ils sont habitués », a déclaré David Farsi, président du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV).

COVA-DAAV répond également à une économie de l'art en mutation en fournissant des outils numériques efficaces pour permettre aux artistes visuels de mener des carrières durables. Cela se fait notamment par l'entremise de leur nouveau service de licence numérique Image Bank et du partenariat de COVA-DAAV dans la mise en œuvre d'Imprimo, une nouvelle plateforme blockchain qui aide les artistes à organiser et à présenter leurs œuvres, à suivre leur provenance avec la plus grande diligence, à établir des liens au sein de la communauté artistique et à créer des opportunités de découverte.

Dans la foulée de l'acquisition de la SODRAC en 2018, la SOCAN a géré une division des arts visuels représentant plus de 40 000 créateurs et ayants droit dans le monde entier. L'entente avec COVA-DAAV souligne l'engagement accru de la SOCAN envers ses membres et clients créateurs et éditeurs de musique, par le biais du pilier stratégique de la société axé sur les membres.

La SOCAN prévoit de mettre fin à ses activités dans le domaine des arts visuels et de l'artisanat le 30 janvier 2023, en recommandant aux membres concernés d'adhérer à Copyright Visual Arts/Droit d'Auteurs en Arts Visuels.

À propos de COVA-DAAV

Copyright Visual Arts/Droit d'Auteurs en Arts Visuels (précédemment connu sous le nom de CARCC) a été fondé en 1990, afin d'aider les artistes visuels à négocier le paiement de l'exposition et de la reproduction de leurs œuvres. Avec plus de 30 ans d'expérience dans la protection des droits des artistes, ils sont le seul collectif canadien de droits d'auteur géré exclusivement par des artistes visuels, pour des artistes visuels. Avec son effectif de membres d'envergure nationale, des ententes avec des sociétés sœurs à l'échelle internationale et des bureaux à Ottawa et à Montréal, Copyright Visual Arts/Droit d'Auteurs en Arts Visuels est bien placé pour aider les artistes de tout le pays à administrer leurs droits d'auteur dès aujourd'hui. Pour l'avenir, COVA-DAAV visera également à aider les artistes à administrer le droit de suite si une loi en la matière est adoptée au Canada. www.cova-daav.ca

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 180 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

