Couverture ambulancière dans la région de la Capitale-Nationale - Plus de 923 000 $ pour le rehaussement des services préhospitaliers d'urgence

QUÉBEC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, est fière d'annoncer qu'un investissement supplémentaire de plus de 923 000 $ est accordé dans la région de la Capitale-Nationale afin d'améliorer l'efficacité des services ambulanciers sur le territoire.

Ainsi, le secteur de La Malbaie bénéficiera d'une conversion du mode de couverture, ce qui permettra de transformer 8760 heures en faction en 8760 heures à l'heure. Cette transformation du mode de couverture contribuera à intensifier la présence ambulancière.

Citations :

« Je m'étais engagée à revoir la couverture ambulancière dans différentes régions du Québec afin de m'assurer que les services préhospitaliers d'urgence soient en mesure d'offrir une réponse efficiente et de qualité. Avec les ajouts que nous annonçons aujourd'hui, nous nous assurons de mieux répondre aux besoins des citoyens, tout en augmentant le sentiment de sécurité de la population. J'en profite pour remercier l'ensemble des hommes et des femmes au Québec qui viennent en aide chaque jour à de nombreuses personnes en détresse. Leur rôle est essentiel, et nous en sommes tous très reconnaissants. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Il s'agit assurément d'une excellente nouvelle, attendue depuis longtemps. Les investissements annoncés permettront d'ajuster la prestation des services ambulanciers dans les meilleurs délais possibles. Les analyses ont démontré que la couverture ambulancière actuelle n'était pas optimale dans le secteur de La Malbaie, et cette bonification des services démontre l'engagement de notre gouvernement envers la population. Les ambulanciers peuvent toujours compter sur mon appui pour continuer à améliorer la couverture ambulancière dans notre région. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Cette bonification de la couverture ambulancière dans la région de la Capitale-Nationale s'inscrit dans le cadre d'un investissement global de 10,6 M$ qui bénéficiera également à quatre autres régions sociosanitaires du Québec, soit l'Estrie, la Montérégie, Lanaudière et les Laurentides.

