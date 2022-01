Coûts d'entretien du pont Pierre-Laporte - Le Ministère investit les sommes nécessaires au maintien de ce lien interrives hautement stratégique

QUÉBEC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque année, le ministère des Transports consacre des sommes importantes à l'entretien de ses infrastructures, dont le pont Pierre-Laporte. Conçu initialement pour un débit de circulation de 90 000 voitures quotidiennement, ce pont a dépassé sa capacité de conception en 1989 et est devenu, au fil des années, un lien hautement stratégique. Depuis 2015, plus de 120 000 véhicules l'empruntent chaque jour, dont 6 % de camions lourds, ce qui en fait le lien interrives le plus achalandé parmi tous ceux sous la responsabilité du Ministère, incluant le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Au cours des prochaines années, le nombre de véhicules circulant sur le pont, y compris les camions, continuera d'augmenter. Afin d'assurer la sécurité des usagers et la pérennité de cet ouvrage unique qui contribue à la vitalité économique de la grande région de Québec, le Ministère investit les sommes nécessaires au maintien de l'infrastructure et y effectue tous les travaux d'entretien et de réparation requis. Ces travaux sont réalisés en fonction d'une planification rigoureuse, mise à jour en continu, et sont chapeautés par une équipe d'ingénieurs chevronnés.

Des interventions ont eu lieu sur le pont Pierre-Laporte au cours des derniers mois, et d'autres sont planifiées pour les prochaines années. Celles-ci occasionneront inévitablement plusieurs entraves à la circulation, mais le Ministère entend aviser les citoyennes et les citoyens en temps opportun.

Mis en service il y a plus de 50 ans, le pont Pierre-Laporte requiert de l'entretien dont les coûts tendent à augmenter au fil du temps. En plus des sommes à investir pour le maintien en bon état de l'infrastructure s'ajoutent occasionnellement des travaux extraordinaires requis pour ce type d'ouvrage d'envergure. De tels travaux nécessitent des investissements plus massifs et engendrent, eux aussi, des entraves à la circulation.

À titre d'exemple, le remplacement ou la réparation de certains composants exigent des sommes plus considérables à certaines périodes afin de prolonger la vie utile du pont. Ce sera le cas notamment pour des travaux majeurs qui seront réalisés après 2037 sur le tablier du pont. Ils entraîneront des entraves et des coûts importants, comme partout où des ponts suspendus ont fait l'objet de tels travaux. La mise en service du tunnel Québec-Lévis, prévue pour le début des années 2030, permettra toutefois de diminuer les répercussions de ces travaux majeurs en offrant une nouvelle possibilité pour traverser d'une rive à l'autre.

Liens connexes :

Pont Pierre-Laporte entre Québec et Lévis (gouv.qc.ca)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724