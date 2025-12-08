Coût de la vie - Inviter de nouveaux joueurs à s'installer au Québec pour réduire les prix en épicerie et protéger les consommateurs

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Devant la hausse du coût de la vie qui affecte durement les ménages québécois, le député d'Arthabaska et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Agriculture et Alimentation, Alex Boissonneault, annonce qu'un gouvernement du Parti Québécois agira pour favoriser la concurrence dans le secteur de l'alimentation. Il propose trois mesures fortes afin de créer un environnement d'affaires permettant une réduction des prix en épicerie, en plus de dynamiser la compétition dans le secteur.

EN BREF

Le Parti Québécois donnera le mandat aux missions du Québec en Europe d'attirer des nouveaux joueurs du commerce de détail alimentaire.

Le Parti Québécois demande l'affichage des prix taxes incluses en épicerie afin de lutter contre la « réduflation » ;

Le Parti Québécois propose de restreindre, voire d'abolir dans certains cas, les clauses de contrôle de propriété dans le secteur de l'alimentation ;

Le député péquiste soutient qu'il faut donner le mandat aux missions québécoises en sol européen d'aller à la rencontre des joueurs de la vente au détail en alimentation :

« Une chose qui sort des enquêtes sur la concurrence dans le secteur, c'est que des joueurs étrangers hésitent à se lancer sur le marché pour différentes raisons, dont les clauses de contrôle de propriété et un environnement réglementaire désavantageux. Un gouvernement du Parti Québécois irait expressément faire des représentations auprès de géants du secteur de l'alimentation en Europe, dont certains opèrent déjà dans les Amériques, pour les inviter à ouvrir des épiceries au Québec. La seule vraie façon durable de réduire les prix en alimentation, c'est d'encourager la multiplication des joueurs indépendants et d'inviter davantage de compétiteurs à venir s'installer au Québec, et c'est à cela que nous travaillerons. Les solutions simplistes comme le blocage des prix ou la limitation des marges de profits ne feraient que créer davantage de problèmes pour le consommateur », a conclu le porte-parole en Agriculture et Alimentation du Parti Québécois.

Le député d'Arthabaska souligne les avantages de l'affichage des prix taxes incluses en épicerie, notamment pour ce qui est de certains produits non-taxables :

« Ce qu'on a vu, dans les dernières années, c'est la réduction des quantités de différents produits pour le même prix, notamment des produits détaxés. Ce qui fait en sorte que le consommateur ne se rend pas compte, avant d'arriver à la caisse, qu'entre deux formats d'un même produit, l'un est taxé et pas l'autre. L'affichage des prix taxes incluses en épicerie permettrait au consommateur d'identifier tout de suite le choix le plus économique, qu'il s'agisse de pâtisseries comme les muffins, de barres céréalières, d'eau embouteillée, de crèmes glacées ou de jus de fruits par exemple. L'affichage taxes incluses fait aussi mieux ressortir les économies d'échelle qu'on peut faire en utilisant des ingrédients de base au lieu de produits transformés », a affirmé le porte-parole en Alimentation du Parti Québécois.

Alex Boissonneault annonce également l'intention d'un gouvernement du Parti Québécois de légiférer pour restreindre, voir abolir dans certains cas, les clauses de contrôle de propriété dans le secteur de l'alimentation :

« Les différentes enquêtes qui ont été faites ces dernières années au Québec et au Canada sont unanimes : les clauses de contrôle de propriété ont un effet déterminant sur le manque de concurrence dans le secteur de l'alimentation. En clair, il faut limiter sévèrement, voire abolir dans certains cas, les clauses qui permettent à un détaillant alimentaire, ex-propriétaire ou locataire, d'interdire à la compétition de s'installer dans les lieux qu'il laisse ou le complexe qu'il occupe. C'est la même chose pour ce qu'il s'agit des clauses qui peuvent limiter les produits que les concurrents peuvent vendre. On ne peut pas tolérer des pratiques anticoncurrentielles et on va agir pour restaurer un sain climat d'affaires pour favoriser la compétition et la multiplication des joueurs », a soutenu le député d'Athabaska.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717 ou [email protected]