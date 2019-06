Courtage hypothécaire : le cabinet Patrimoine 360 et l'équipe de Courtage Planiprêt ouvrent leurs portes à Brossard

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ L'équipe Fabrice Mesnagé, récipiendaire du Club Excellence de 2014 à 2018, annonce l'ouverture d'un bureau multidisciplinaire à Brossard. L'équipe a réalisé 155 millions de financement en 2018.

'La gestion des actifs et des passifs regroupe une importante clientèle à Montréal et sur la Rive-sud, qui demeure notre cœur de marché. De plus, notre équipe s'est concentrée sur un concept 360 degrés qui permet d'offrir à une seule adresse, 360 degrés de services pour couvrir tous les besoins financiers des clients. Le tout se fait dans un concept 100% courtage pour que les clients économisent à tous les niveaux', nous précise Fabrice Mesnagé, actif depuis plus de 15 ans dans le marché du courtage et des prêts hypothécaires mais également dans l'industrie des produits de services financiers.

Les bureaux de 360 finance sont situés sur le boulevard Leduc à Brossard dans le Quartier Dix 30, et sont prêts à recevoir une clientèle d'acheteurs, d'investisseurs, ou des personnes faisant face à des problèmes de crédit, de dettes, refinancement et renouvellement.

