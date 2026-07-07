Cours d'été 2026 : Alloprof adapte sa formule pour les élèves en difficulté

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les prochaines semaines rimeront avec révisions intensives et préparation aux examens de reprise pour quelques dizaines de milliers d'élèves1 du secondaire à travers la province. Afin de les aider à transformer ce défi scolaire en réussite, Alloprof déploiera, dès le 8 juillet prochain, une approche bonifiée. Celle-ci combinera une présence accrue sur le terrain grâce à des ateliers en classe (en présentiel et en virtuel), un guide de révision, ainsi qu'un accompagnement personnalisé de son équipe de profs pour répondre à toutes les questions des élèves.

« Les cours d'été ne se résument pas à la reprise d'un examen après un échec : ils englobent aussi les cours « ponts », le rattrapage et la consolidation pour éviter un recul estival, rappelle Pascal Bonaldo, gestionnaire des services aux élèves et porte-parole chez Alloprof. C'est précisément pour s'adapter aux besoins de tous les élèves qu'Alloprof mise sur une approche diversifiée. En allant à leur rencontre, en offrant des outils en ligne concrets et un accompagnement sur mesure par notre équipe de profs, nous nous assurons que chaque jeune trouve le format qui lui convient pour persévérer et rester motivé. »

Une présence bonifiée dans les classes

Parmi les moments forts de l'été, Alloprof invite pour la première fois toutes les classes du secondaire du Québec à deux rendez-vous virtuels en direct, le 15 juillet à 10 h et 14 h. Animées par Pascal Bonaldo, ces courtes capsules d'une dizaine de minutes visent à offrir à un maximum d'élèves la possibilité de faire le plein de motivation grâce à des astuces rassurantes, des stratégies de révisions efficaces et la découverte des meilleurs outils d'aide d'Alloprof. Les jeunes à la maison ainsi que les enseignants qui ne pourront pas se connecter en direct auront accès aux rediffusions dès le 16 juillet sur le site de l'organisme.

De plus, l'escouade Alloprof sera sur le terrain dès le 8 juillet pour visiter les écoles de la grande région métropolitaine. Après avoir mobilisé 5 500 personnes l'an dernier, l'équipe vise cette fois à échanger de vive voix et à appuyer plus de 6 300 élèves et enseignants.

Un guide de révision au cœur de la préparation

En parallèle, Alloprof met à disposition une boîte à outils bonifiée et clé en main afin de faciliter l'étude. Référence incontournable de révision, le Guide de survie aux cours d'été rassemble en un seul endroit les ressources essentielles pour traverser la période des examens. Les élèves y trouveront des aide-mémoires simplifiés, des outils de révision par matière ainsi que des simulations d'examens, notamment en mathématiques et en sciences de secondaire 4. Le guide intègre également la section Les Grandes révisions, qui couvre huit examens ministériels importants du secondaire.

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1 Estimation établie d'après le croisement des données des Résultats aux examens ministériels du secondaire et du Taux de diplomation par cohorte, Ministère de l'Éducation du Québec (MEQ).

Une mobilisation pour rejoindre plus d'élèves que jamais

L'équipe d'Alloprof sera disponible par clavardage, du 13 juillet au 3 août, afin d'aider les élèves à surmonter leurs difficultés durant la session d'été. Pour les encourager à poser leurs questions, l'organisme lance le concours «Pose tes questions à nos profs». Durant cette période, chaque message envoyé permettra de courir la chance de remporter une carte-cadeau de 250 $ pour une activité estivale au choix, à partager en famille ou entre amis. Tous les détails et règlements sont accessibles au alloprof.qc.ca/fr/concours. Les enseignants répondront aux jeunes du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, ainsi que le dimanche de 14 h à 17 h.

En offrant des ressources entièrement gratuites et calquées sur les habitudes des jeunes, Alloprof vise un sommet historique de 700 000 accompagnements au cours de la période estivale.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui vise à donner à chaque élève le pouvoir de réussir grâce à du soutien scolaire complice et gratuit. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 600 000 élèves du Québec, 60 millions de fois, 500 000 parents et plus de 100 000 enseignants.

www.alloprof.qc.ca

SOURCE Agence Franchir Inc.

Demande d'entrevues et relations médias : Maude Ouellette-Archambault, [email protected], (450) 602-8620