Coupons géants pour frites géantes partout au pays : une offre spéciale de McCain pour souligner le lancement de ses nouvelles Frites géantes à coupe ondulée

McCain va transformer des panneaux d'affichage, des camions de livraison et même des bannières d'avions en coupons géants qui offrent des rabais sur ses nouvelles frites géantes. Fini, les coupons qui passent inaperçus sur le Web ou les dépliants qu'on met accidentellement au recyclage. Ces coupons géants impossibles à manquer permettront à tout le monde de goûter à ces nouvelles Frites géantes à coupe ondulée.

Les Frites géantes à coupe ondulée McCain sont les toutes premières de ce genre à paraître dans l'allée des surgelés, et elles font deux fois la taille des frites à coupe ondulée régulières de McCain. Légèrement épicées, bien ondulées, super croustillantes et parfaites pour la trempette, ces frites géantes vous donneront peut-être même envie d'acheter une plus grande friteuse à air chaud.

Jusqu'au 10 décembre, ces coupons géants vont apparaître dans des endroits inusités à Toronto, Montréal et Vancouver, ainsi que sur les réseaux sociaux. Chaque coupon géant possédera un code QR ou une adresse URL. Une fois balayé, le code QR mène à une page d'accueil où les personnes souhaitant participer peuvent entrer leur adresse courriel pour obtenir un coupon à échanger contre un sac de Frites géantes à coupe ondulée de McCain en rabais ou gratuit à leur épicerie de quartier.

Vous voulez une longueur d'avance? Ouvrez l'œil pour ces coupons géants dans une de ces villes :

Toronto : levez les yeux vers le ciel, le matin du 21 novembre de 11h à 14h

: levez les yeux vers le ciel, le matin du 21 novembre de 11h à 14h Montréal : un signal lumineux va s'allumer au 458, rue McGill le soir du 15 novembre.

Vancouver : vous prenez la Canada Line? Cherchez le coupon qui se trouve à la station Vancouver City Centre du 12 novembre au 10 décembre. Restez à l'affût pour une surprise dans le ciel en début décembre.

« Les produits de notre gamme Superfries sont carrément des aliments de base dans les foyers canadiens. Alors, pour annoncer l'arrivée des Frites géantes à coupe ondulée au sein de la gamme, on devait vraiment faire les choses en grand », dit Michael Embir de McCain Foods Canada. « On espère que ces coupons géants vont donner envie à tout le monde d'aller chercher ce nouveau sac de Frites géantes pour découvrir leurs grandes qualités. »

Soyez à l'affût des coupons géants de McCain autour de vous pour obtenir des rabais sur les nouvelles Frites géantes à coupe ondulée auprès de votre épicerie de quartier. Allez aussi faire un tour sur la page Instagram de McCain (@mccaincanada) pour encore plus de coupons spéciaux.

Besoin d'aide pour trouver votre premier coupon géant? Rendez-vous sur www.couponsgeantsmccain.ca pour des indices.

Règlements du concours

Pas d'achat requis. Soumis aux règlements officiels. Pour en connaître tous les détails, visitez le www.couponsgeantsmccain.ca . Ouvert aux résidents du Canada majeurs dans leur province/territoire en date de l'inscription. Le concours débute le 12 novembre 2024 à 00 h 00 HE et se termine le 9 décembre 2024 à 23 h 59 HE. Il y a dix mille (10 000) prix à gain immédiat, chacun consistant en un coupon pour des Frites géantes à coupe ondulée de McCain gratuites. La valeur au détail estimée du prix à gain immédiat est de 7,49 $ chacun. Limite d'une inscription par personne par jour et de deux participations par personne au total pour toute la durée du concours. Réponse à une question mathématique requise. Les chances de remporter un prix à gain instantané dépendent du nombre d'inscriptions admissibles et du moment où elles sont faites. Commandité par : McCain Foods Limited, 439, rue King Ouest, Toronto (ON), Canada, M5V 1K4.

À propos de McCain Foods (Canada)

McCain Foods (Canada) est la division canadienne de McCain Foods Limited, un leader international dans l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods est le plus grand fabricant de produits divers de pommes de terre surgelées au monde. L'entreprise fabrique également d'autres produits de qualité, dont des amuse-gueules, des légumes et des desserts, que l'on trouve dans les restaurants et les commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, elle dispose de sept sites de production et emploie environ 2 400 personnes. En plus de ses célèbres frites et produits divers de pommes de terre, la marque fabrique une vaste sélection de desserts, de collations et d'amuse-gueules surgelés.

