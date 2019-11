Coupe du monde courte piste de l'ISU 2 - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 70 000 $

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 70 000 $ pour l'organisation de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste 2019, qui se déroule du 8 au 10 novembre 2019, à Montréal.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette compétition d'envergure présente plusieurs disciplines féminines et masculines de patinage de vitesse. Les différentes courses individuelles se font sur des distances de 500, 1 000 et 1 500 mètres, en plus des relais mixtes, masculins et féminins. L'événement, qui regroupe plus de 150 athlètes de 25 pays, offre un rayonnement international.

« Le patinage de vitesse a été un grand chapitre de ma vie, une expérience exceptionnelle. C'est donc un véritable plaisir pour moi que le Québec soit l'hôte de cette compétition d'envergure internationale. Lorsqu'ils sauteront sur la glace, ces athlètes nous en mettront plein la vue pour nous donner un spectacle de grande qualité. Ils influenceront également, par leur dévouement, leur détermination et leur passion, des centaines de jeunes, et leur donneront le goût de pratiquer régulièrement une activité physique, sportive, de loisir ou de plein air. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

