NEW YORK, 4 juin 2026 /CNW/ - Une formidable coalition d'experts et de défenseurs mondiaux de la santé demande à la FIFA de mettre fin à son partenariat avec Coca-Cola d'ici 2030. Le mouvement Kick Big Soda Out a d'abord visé la FIFA lors de la Coupe du monde des clubs 2025 aux États-Unis, où des militants ont accusé Coca-Cola de pratiquer le sportswashing pour ses impacts négatifs sur la santé et l'environnement à travers les stades, les retransmissions sportives et les réseaux sociaux. La FIFA n'a pas agi. Désormais, avec l'arrivée de la Coupe du monde dans son intégralité sur son propre territoire, la pression s'est encore accentuée.

La tension ne pouvait être plus visible. Les pays coorganisateurs, le Canada et le Mexique, ont instauré des étiquettes d'avertissement en face avant des emballages pour les produits contenant des quantités excessives de sucre, de sel et de matières grasses. Le Mexique a également été pionnier dans la mise en place de taxes sanitaires sur les boissons sucrées, tout comme les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces mesures reflètent des années de plaidoyer délibéré en matière de santé publique visant à réduire la consommation des produits malsains que Coca-Cola commercialise auprès de millions d'amateurs, en particulier des enfants.

Les partenariats commerciaux de la FIFA ont longtemps attiré l'attention sur la façon dont ils se situent en opposition directe avec les politiques sanitaires locales. La présence importante de Coca-Cola à la Coupe du monde 2026 suit le même principe : demander à des pays qui s'efforcent de réduire la consommation de sucre et d'améliorer la santé de leurs citoyens non seulement de mettre en avant l'un des plus grands fabricants mondiaux de boissons sucrées, mais aussi d'enfreindre les réglementations nationales conçues pour protéger la santé publique.

« Big Soda a perfectionné une tromperie singulière : exploiter les plus grandes scènes d'athlétisme pour pratiquer le sportswashing pour un produit lié à l'augmentation des taux de maladies liées à l'alimentation », a déclaré Sandra Mullin, vice-présidente principale en charge de la défense des politiques et de la communication chez Vital Strategies. « Big Tobacco a été banni des grands événements sportifs parce que les commandites légitimaient un préjudice - Big Soda mérite le même traitement. La Coupe du monde ne doit pas blanchir l'image de Big Soda. Il est temps de faire passer les gens avant les profits. »

Une consommation excessive de sucre entraîne une hausse des taux d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques, et le marketing agressif de Big Soda atteint des millions de personnes, y compris des enfants, influençant leurs préférences et leurs achats.

Le mouvement Kick Big Soda Out a rassemblé plus de 523 000 sympathisants et bénéficie du soutien de 97 organisations depuis son lancement lors des Jeux olympiques de Paris 2024. La demande de la campagne est claire : La FIFA doit utiliser la Coupe du Monde 2026 comme un tournant, et non comme une autre occasion ratée.

Joignez-vous au mouvement exigeant que la FIFA mette fin à son partenariat avec Coca-Cola d'ici 2030 sur le site www.kickbigsodaout.org et utilisez le mot-clic #KickBigSodaOut pour participer à la conversation.

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Rachel Burns, [email protected]

SOURCE Vital Strategies