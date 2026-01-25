Giuseppe Cassin a passé plus d'une décennie à conclure des ventes de plusieurs millions de dollars pour des cinéastes, des artistes, des réalisateurs et des collectionneurs. Frustré par le système désuet et ancien du monde de l'art, frais de vente élevés, ventes uniquement sur invitation et problèmes persistants d'intégrité, il a développé une idée révolutionnaire : une plateforme numérique qui permet d'authentifier l'art en faisant ce qu'Uber a fait pour les taxis.

Il met directement en contact les vendeurs avec un public mondial grâce à une authentification rigoureuse, une curation haut de gamme, des frais de vente transparents et des enchères en temps réel ouvertes à tout le monde, n'importe où. « Nous donnons à tous les artistes, collectionneurs et vendeurs le même accès mondial que nous donnions à une poignée d'entre eux auparavant », a déclaré son fondateur, Giuseppe Cassin : Lloyds Creative Arts.

M. Cassin a présenté le concept aux investisseurs et a obtenu un soutien important de la plus grande maison de vente aux enchères en ligne, Lloyds Auctions. La plateforme a officiellement été lancée le 1er janvier 2026, avec sa première vente aux enchères en ligne à la mi-janvier qui présentait une collection d'œuvres d'art de 30 chefs-d'œuvre de l'Asie du Sud-Est, notamment des œuvres de maîtres tels que MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa et Vasudeo S. Gaitonde estimées à des dizaines de millions. La réponse a été immédiate et contondante en déclenchant un raz de marée auprès des vendeurs et des collectionneurs.

Au cours de ses premières semaines de négociation, la plateforme a mis en vente plus de 1 milliard de dollars d'œuvres d'art engagées, allant des chefs-d'œuvre de valeur sûre aux talents émergents. « Notre mission est de rendre l'art accessible à tous de façon sécuritaire et non intimidante », poursuit M. Cassin. « Chaque œuvre étant rigoureusement vérifiée et authentifiée de manière indépendante, y compris par un expert du choix de l'acheteur, les soumissionnaires et les acheteurs font leurs offres avec un niveau de confiance plus élevé, en particulier sur les œuvres de maîtres et les catégories d'art de très grande valeur. Parallèlement, les artistes émergents obtiennent une visibilité mondiale immédiate et des commentaires en temps réel de la part des clients sur ce qui les fait vibrer dans leur œuvre. »

L'essor rapide de la plateforme a suscité un vif intérêt des investisseurs et des initiés de l'industrie, qui considèrent désormais le statut de licorne (une valorisation de plus de 1 milliard de dollars) comme une prochaine étape réaliste. Si elle atteignait ce statut, elle se classerait parmi les ascensions les plus rapides après Canva.

La plateforme continue d'accueillir chaque jour de nouveaux artistes et collectionneurs, avec de nouvelles ventes aux enchères lancées régulièrement.

Découvrez la plateforme et consultez les enchères en cours sur le site lloydsauctions.com/art

À propos :

Lancée le 1er janvier 2026, grâce à un important investissement de la maison de vente aux enchères en ligne Lloyds Auctions, la plateforme fonctionne comme un marché mondial numérique pour les beaux-arts, combinant une curation experte, une authentification écrite indépendante rigoureuse et une interface intuitive pour rendre l'achat et la vente d'œuvres d'art fluides, transparents et accessibles à tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868716/Giuseppe_Cassin_viewing_1_of_the_pieces_from_the_collection_for_auction.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868717/Vasudeo_S__Gaitonde__Indian__1924_2001__Untitled__1962.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868718/F_N__Souza.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868719/Maqbool_Fida_Husain__Indian__1915_2011__Horses_Series__2006__Ballroom.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868720/MANJIT_BAWA_1998.jpg

