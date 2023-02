Coup de départ pour les Olympiades régionales en Montérégie : une semaine de compétition de métiers pour dérocher l'or

SAINT-HYACINTHE, QC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La région de Montérégie lance sa semaine d'Olympiades régionales du 14 au 17 février. Un total de 6 centres de formation professionnelle de 5 centres de services scolaires accueillent 21 compétitions de métiers.

Olympiades régionales : valoriser les élèves et préparer l'entrée sur le marché du travail

Près de 80 élèves participent aux Olympiades locales et régionales en espérant décrocher une place sur la délégation régionale de Montérégie qui se rendra à la 16e édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies organisées par Compétences Québec les 11 et 12 mai 2023 au Centre de foires de Québec.

En lien avec le marché du travail, les compétitions régionales sont préparées et supervisées par des enseignants et des représentants des secteurs concernés. Tout au long de la semaine, les compétitrices et compétiteurs devront réaliser des épreuves en temps limité. Un exercice grandeur nature pour celles et ceux dont les compétences sont déjà indispensables à l'économie du Québec.

Positionner la formation professionnelle

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est primordial de valoriser les programmes de formation professionnelle et de faire de ces élèves des ambassadeurs de leurs métiers.

« Les Olympiades en Montérégie offrent aux candidats des opportunités de développement personnel, en plus d'en faire des diplômés aguerris. Bref, les Olympiades sont une expérience extraordinaire et un tremplin pour l'avenir ! ».

Mme Isabelle Ménard, Directrice adjointe de l'École professionnelle de Saint-Hyacinthe et coordonnatrice du comité régional des Olympiades en Montérégie (CROM).

« Les Olympiades locales régionales menant aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies sont au cœur du processus visant à reconnaître le talent de futurs diplômés en formation professionnelle qui s'imposent comme des modèles de réussite. ».

M. Jean-Rock Gaudreault, directeur général de Compétences Québec.

Comité régional des Olympiades en Montérégie

La Montérégie est une région fière de la longue tradition d'excellence sur le plan des Olympiades de la formation professionnelle et technique. Tous les deux ans, les Centres de services scolaires (CSS) et les Commissions scolaires (CS) de la Montérégie se donnent rendez-vous pour vivre les Olympiades régionales et locales.

Compétences Québec

Compétences Québec est un organisme dédié à la promotion des métiers spécialisés. Ce mandat se traduit par l'organisation des Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Cette compétition de métiers rassemble des compétiteurs de centres de formation professionnelle et cégeps de toutes les régions du Québec.

Tableau récapitulatif des compétitions :

13 février CFP Paul-Gérin-Lajoie (CSS des Trois-Lacs) Mécanique de véhicules lourds 14 février CFP Pierre-Dupuy (CSS Marie-Victorin) Carrelage, Électricité, Soudage,

Coiffure, Comptabilité,

Infographie, Secrétariat et Dessin

de bâtiment 14 février École hôtelière de la

Montérégie (CSS Marie-Victorin) Cuisine 15 février Centre Bernard-Gariépy (CSS Sorel-Tracy) Assistance, soins infirmiers,

Techniques d'usinage et Usinage

CNC 16 février École professionnelle de Saint-

Hyacinthe (CSS Saint-Hyacinthe) Aménagement paysager,

Briquetage, Esthétique, Mécanique

automobile, Plâtrage, Plomberie et

Vente-conseil 17 février École de formation

professionnelle de Châteauguay (CSS des Grandes-Seigneuries) Charpenterie

