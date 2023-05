QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Les 16es Olympiades québécoises des métiers et des technologies sont lancées depuis le Centre de foires à Québec. Les meilleurs finalistes de toutes les régions du Québec se donnent rendez-vous dans 35 métiers en compétition. Les 11 et 12 mai 2023, 252 compétiteurs issus de 93 centres de formation professionnelle et cégeps vont viser l'une des 110 médailles.

V aloriser les élèves et préparer l'entrée sur le marché du travail

COUP DE DÉPART DES OLYMPIADES QUÉBÉCOISES : RÉPONDRE À LA PÉNURIE PAR LA PROMOTION DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS (Groupe CNW/Compétences Québec)

Devant près de 6000 visiteurs scolaires attendus, des compétiteurs en Cuisine, Briquetage, Électricité, Secrétariat, Mécanique automobile, Soudage, Mécatronique ou Soins infirmiers (liste des 35 métiers en compétition ci-dessous) sont les vedettes des Olympiades québécoises.

Les épreuves sont préparées par des experts et supervisées par 300 juges issus de l'industrie. Un exercice grandeur nature pour celles et ceux dont les compétences sont indispensables à l'économie du Québec. Soutenues par 98 partenaires et fournisseurs, les Olympiades constituent une d'entrée incomparable vers le marché du travail.

Des régions aux Olympiades québécoises : positionner les métiers spécialisés

Le processus des Olympiades a débuté en région lors des épreuves qualifiantes : les Olympiades locales et régionales. Au Centre de foires, ce sont 12 délégations régionales regroupant 44 centres de services scolaires et commissions scolaires et 14 établissements collégiaux qui présentent leurs plus beaux espoirs et modèles de réussite.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est primordial d'assurer la promotion des programmes de formation et de faire des compétiteurs aux Olympiades des ambassadeurs de leurs métiers.

« Les Olympiades des métiers et des technologies offrent l'opportunité à des jeunes de relever un défi personnel et professionnel en réalisant une compétition de haut niveau. Les retombées sont multiples tant pour les compétiteurs que pour les établissements. Une participation aux Olympiades donne confiance aux participants et stimule leur leadership et leur esprit d'entreprise en plus de contrer le décrochage scolaire. » Jean-Rock Gaudreault, directeur général de Compétences Québec.

Compétences Québec :

Compétences Québec est un organisme dédié à la promotion des métiers spécialisés dont le mandat se traduit, entre autres, par l'organisation des Olympiades québécoises et la mise en place d'Équipe Québec lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

Les métiers (35) en compétitions :

Aménagement paysager Ébénisterie Plâtrage Assistance, soins infirmiers Électricité Plomberie Briquetage Électronique industrielle Pose de systèmes intérieurs Carrelage Esthétique Réfrigération Carrosserie Infographie Secrétariat Charpenterie-menuiserie Mécanique automobile Soudage Coiffure Mécanique de véhicules lourds Techniques de génie mécanique Comptabilité Mécanique industrielle Techniques d'usinage Conception et dessin assistés par ordinateur Mécatronique Technologie de la mode Cuisine Pâtisserie Usinage CNC Dessin de bâtiment Peinture automobile Vente-conseil Dessin industriel Peinture en bâtiment









Nombre de compétiteurs (252) par régions « Olympiades » :



Abitibi-Témiscamingue 20 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 13 Côte-Nord 3 Estrie 11 Île-de-Montréal 65 Laval/Laurentides/Lanaudière 46 Mauricie/Centre-du-Québec 12 Montérégie 40 Outaouais 16 Québec/Chaudière-Appalaches 8 Saguenay-Lac-Saint-Jean 12 Invités internationaux : France 6

