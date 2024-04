COUP DE CIRCUIT POUR MCCAIN FOODS CANADA : UN PARTENARIAT DE TROIS ANS CONCLU AVEC LES BLUE JAYS DE TORONTO

Les pommes de terre de l'emblématique marque canadienne seront les frites officielles des Blue Jays de Toronto; les journées McCain « une frite au stade » seront lancées pour célébrer ce partenariat.

TORONTO, le 12 avril 2024 /CNW/ - McCain Foods Canada (« McCain »), le plus grand fabricant mondial de produits de pommes de terre surgelés, a conclu une entente de partenariat de trois ans avec les Blue Jays de Toronto.

Dans le cadre de ce partenariat, les Blue Jays et McCain invitent les gens partout au Canada à venir au stade avec leurs proches, parce qu'une telle occasion, Ça mérite des frites ! En exclusivité pour tous les matchs à domicile du vendredi de la saison 2024, McCain fera découvrir au public ses frites garnies servies dans un casque réutilisable des Blue Jays. Ces frites garnies seront offertes dès le vendredi 12 avril 2024, date du premier match à domicile de la saison 2024 au Centre Rogers.

« C'est avec grand plaisir que nous nous associons à McCain, une marque qui partage notre passion pour l'excellence et l'innovation, déclare David O'Reilly, directeur du développement des partenariats des Blue Jays de Toronto. Ce partenariat est une occasion en or de réunir les amis, les familles et les fans pour leur permettre de s'amuser et de vivre des moments inoubliables au Centre Rogers. Nous sommes ravis de célébrer nos valeurs communes, dont notre engagement à l'égard de la réussite. »

Les journées « une frite au stade » sont une première d'une série d'initiatives emballantes. Pour offrir aux fans une expérience toujours plus succulente, lors de certaines soirées thématiques, McCain s'inspirera des promotions et événements des Blue Jays en 2024 et proposera des variantes en édition limitée de ses frites garnies.



Ainsi, le 10 mai, à l'occasion de la soirée de cricket au stade, les fans pourront déguster des frites garnies « Dehli'tine » , composées de frites SureCrisp de McCain saupoudrées de chaat masala, de fromage paneer râpé, de sauce au poulet au beurre et nappées de chutney à la menthe.



Puis, le 17 mai, lors de la soirée country, il sera possible de savourer la poutine « Yee-haw Burnt-ends ». Ce mets délicieux est composé des frites SureCrisp de McCain garnies de poitrine de bœuf fumé, de fromage en grains et nappées de sauce barbecue de style Tennessee et de mayonnaise épicée, le tout saupoudré de jalapenos marinés.

Restez à l'affût et titillez vos papilles en suivant le compte @McCainCanada sur les médias sociaux pour découvrir d'autres mets exclusifs offerts pour une durée limitée dans le cadre des journées « une frite au stade » !

« C'est également un plaisir pour nous d'avoir conclu ce partenariat et d'avoir l'opportunité de travailler avec une organisation canadienne de longue date qui est l'une des franchises les plus emblématiques de la Ligue majeure de baseball. Unir nos forces à celles des Blue Jays de Toronto témoigne de notre dévouement envers la population canadienne et de notre esprit de communauté et d'unité, fait remarquer Mike Embir, directeur du marketing chez McCain Foods Canada. Nous avons hâte de collaborer étroitement avec les Blue Jays pour faire vivre des moments inoubliables aux amis et aux familles et pour avoir une incidence positive tant sur le terrain que dans les gradins. »



Pour en savoir plus sur la programmation à venir et pour découvrir comment obtenir un accès exclusif aux journées « une frite au stade » toute la saison, suivez @McCainCanada sur les médias sociaux pour connaître les dernières nouvelles et annonces.

Rendez-vous sur le site McCain.ca/fr pour consulter des recettes et obtenir de plus amples renseignements.

À propos de McCain Foods (Canada)

McCain Foods (Canada) est la division canadienne de McCain Foods Limited, un leader international dans l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods est le plus grand fabricant de produits divers de pommes de terre surgelées au monde. L'entreprise fabrique également d'autres produits de qualité, dont des amuse-gueules, des légumes et des desserts, que l'on trouve dans les restaurants et les commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, elle dispose de sept sites de production et emploie environ 2 400 personnes. En plus de ses célèbres frites et produits divers de pommes de terre, la marque fabrique une vaste sélection de desserts, de collations et d'amuse-gueules surgelés.

