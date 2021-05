Coup d'envoi de la Fête nationale - Marie-Mai, porte-parole de l'édition 2021

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Coup d'envoi des festivités de la 187e Fête nationale du Québec a été donné aujourd'hui, au Théâtre Plaza, sous le thème « Vivre le Québec, tissé serré ». À cette occasion, nous avons dévoilé avec un grand enthousiasme, la porte-parole de cette édition toute spéciale : Marie-Mai. Lors de l'événement, nous avons aussi remis le Prix Artisan de la Fête nationale à un couple d'artistes phare de chez nous : Yvon Deschamps et Judi Richards. Ces amoureux de longue date, nous rappellent à quel point, en ces temps troubles, il est important de chanter haut et fort, « Aimons-nous » !

« La fête nationale est un moment fort de l'année, un grand symbole de la solidarité de notre nation et de la fierté qui unit l'ensemble des Québécoises et des Québécois. C'est pourquoi je ne pourrais être plus heureuse de ce coup d'envoi des festivités à la grandeur du Québec pour l'édition 2021 de la fête nationale et de la nomination de Marie-Mai, une artiste rassembleuse et aimée, comme porte-parole. J'en profite aussi pour souligner la fierté qui m'habite de voir deux de nos grands artistes québécois, monsieur Yvon Deschamps et madame Judi Richards, obtenir un prix Artisan de la Fête nationale remis par le Mouvement national des Québécoises et Québécois. Nous sommes une société tissée serrée et la dernière année l'a certainement mis en lumière. Maintenant, préparons-nous à célébrer! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du Québec

« C'est pour moi un honneur de donner le coup d'envoi des célébrations de la Fête nationale. Cette année, la Fête nationale souhaite célébrer notre peuple qui a su se soutenir au cours de la dernière année, encore plus proches les uns des autres, et que l'on aime qualifier de « tissé serré », a déclaré madame Thérèse David, présidente du MNQ.

Avec le cœur à la fête et beaucoup de fierté, Marie-Mai revêt le rôle de porte-parole nationale cette année. Habituée aux festivités de la Fête nationale, elle a pris part à une douzaine de spectacles célébrant le Québec, dont deux à titre d'animatrice sur les plaines d'Abraham. Elle ajoutera une autre fête à son palmarès en 2021, avec le Grand spectacle télévisé.

Présents depuis longtemps dans l'univers de la Fête nationale, nos récipiendaires ont écrit une page d'histoire : l'un sur la montagne en 1975-1976 et l'autre parcourra le Québec à titre de porte-parole des célébrations de 2013. À l'image de leurs parents, les trois filles du couple, Sarah-Émilie, Karine et Annie Deschamps, accompagnées du guitariste Adam Goulet, leur ont rendu un hommage vibrant et bien personnel, en chanson et parsemé d'humour.

Cet événement a donné un avant-goût des festivités, qui se tiendront les 23 et 24 juin partout au Québec, sur plus de 460 sites de fête, dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Il marque également le début des lancements régionaux. Les organisateurs des quatre coins du Québec dévoileront leur programmation, d'ici la mi-juin. Le 24 juin prochain à 20h, le Grand spectacle enregistré à partir du site enchanteur du Manoir Richelieu à la Malbaie, sera diffusé sur les quatre grands réseaux de télévision.

La Fête nationale peut compter sur la présence de partenaires de premier choix que nous souhaitons remercier. Merci au gouvernement du Québec, à Hydro-Québec, à Québecor et la SAQ. Merci à nos partenaires médias, le Journal de Québec, le Journal de Montréal et QUB musique. Remerciements à nos collaborateurs, soit à la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la ville de Québec, Accent bleu du Québec et Benny&CO.

